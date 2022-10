FORTINET - Erstes Kaufsignal

Fortinet Inc. - WKN: A0YEFE - ISIN: US34959E1091 - Kurs: 57,100 $ (Nasdaq)

Die Fortinet-Aktie markierte im Dezember 2021 ein Allzeithoch bei 74,35 USD. Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie wie auch der Gesamtmarkt. Im Vergleich zu anderen Werten läuft diese Korrektur aber bisher sehr moderat ab. Sie lässt sich in einer bullischen Flagge eingrenzen.

Das Tief in dieser Korrektur liegt bei 45,74 USD und damit minimal unter dem log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020. In der letzten Woche gelang der Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 54,75 USD und 55,94 USD und damit über den EMA 50 (Wochenbasis).

Weitere Erholung möglich

Der Ausbruch aus der letzten Woche stellt ein erstes Kaufsignal dar. Die Aktie könnte nun in Richtung 66,81 USD und damit an die Oberkante der Flagge ansteigen. Aber erst mit einem Ausbruch aus dieser Flagge ergäbe sich ein mittel-langfristiges Kaufsignal. Erstes Ziel wäre dann das Allzeithoch. Später könnte der Wert in Richtung 100 USD ansteigen.

Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 46,16-45,74 USD kommen, ergäbe sich ein Verkaufssignal. Dieses Signal würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 30,39 USD hindeuten.

Fazit: Die Bullen haben in der letzten Woche einen ersten Punktsieg erzielt.

