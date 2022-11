ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt ProSiebenSat.1-Ziel - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Quartalszahlen von 7,29 auf 5,91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Medienkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte deshalb seine Prognosen für die Jahre 2022 und 2023./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 04:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben