DR. ING. H.C.F. PORSCHE (VZ) - Starker Börsenstart! Jetzt noch kaufen?

Dr.Ing. H.C.F. Porsche Vz - WKN: PAG911 - ISIN: DE000PAG9113 - Kurs: 103,500 € (XETRA)

Porsche ist eine der ganz großen Traditionsmarken im deutschen Auto-Segment. An der Börse ist das Unternehmen in der bisherigen Struktur jedoch relativ neu. Erst Ende September wurde die VW-Tochter an die Börse gebracht und seitdem hängt sie nicht nur die gesamte Branche, sondern auch ihre Vergleichsindizes ab. Per Schlusskurs notierte die Aktie gestern 23,21 % über ihrer Erstnotiz, wobei die am Freitag vorgelegten Quartalszahlen der jüngste Kurstreiber gewesen sind. Das Unternehmen ist im abgelaufenen Quartal kräftig gewachsen und sieht optimistisch nach vorne. Der Umsatz stieg von 23,1 Milliarden EUR auf 26,7 Milliarden EUR. Das operative Ergebnis explodierte förmlich von 3,56 Milliarden EUR auf 5,05 Milliarden EUR, während man gleichzeitig den Ausblick für 2022 bestätigt.

Party on!?

Technisch befindet sich die Aktie in einem sauberen Aufwärtstrend. In diesem könnten kurzfristig neue Hochs folgen, wobei sich den Bullen oberhalb von ca. 106 EUR keine Widerstände mehr entgegenstellen. Auf der Unterseite gibt es hingegen gleich eine ganze Reihe von Unterstützungen, die sich bis ca. 92 EUR hinziehen und den Bullen genug Möglichkeiten geben, kurzfristige Korrekturen zu beenden. Wirklich Sorgen müssen sich Anleger momentan also noch nicht machen.

Wer bereits in der Aktie investiert ist, kann seine Gewinne relativ entspannt verwalten. Kleinere Konsolidierungen und Korrekturen könnten dabei sogar von Vorteil sein, denn sie bieten im Anschluss die Möglichkeit, die Stopps nachzuziehen. Etwas anderes ist es jedoch, wenn man erst jetzt in die Aktie einsteigen möchte. Die Aktie ist wirklich gut gelaufen und auch wenn sie noch keine Korrekturansätze zeigt, könnte eine solche jederzeit einsetzen. Das kurzfristige Risiko für eine solche nimmt momentan unterhalb von 101,75 EUR zu.

Dr.Ing. H.C.F. Porsche Vz

Fazit: Aus rein charttechnischer Sicht ist die Porsche-Aktie weiterhin bullisch unterwegs und neue Hochs könnten folgen. Was für bereits investierte Anleger ein Segen ist, entpuppt sich für interessierte Käufer als Problem. Die Aktie ist gut gelaufen und könnte jederzeit in eine temporäre Konsolidierung übergehen.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)