Sunrise passt nach der Integrationsphase das Executive Committee an



Im Dezember 2020 hat Sunrise ihre Journey gestartet, um National Champion zu werden. Sunrise hat eine Organisation und ein Management Team aufgebaut, die für die grossen Herausforderungen der bevorstehenden Integration, die Durchführung des operativen Tagesgeschäfts und die weitere strategische Entwicklung unseres Unternehmens bestens geeignet waren. Mittlerweile ist der grösste Teil der Integrationsaktivitäten erfolgreich abgeschlossen, darunter ein neues Portfolio für Privat- und Geschäftskunden, zwei starke, aufgefrischte Marken sowie eine weitgehende Harmonisierung vor allem bei HR-Themen. Nach einer intensiven und erfolgreichen Integrationsphase schlägt Sunrise ein neues Kapitel auf, indem sie sich noch stärker auf die Umsetzung der Strategie, die Maximierung des Marktfokus, die weitere Verbesserung der Customer Excellence und das wertorientierte Kundenmanagement konzentriert. Um dieses nächste Kapitel umzusetzen und im hart umkämpften Markt noch agiler zu sein, passt Sunrise ihre Struktur an. Ab heute wird das Sunrise Executive Committee aus den folgenden 8 Mitgliedern bestehen: André Krause, CEO

Severina Pascu, Deputy CEO & Chief Consumer Officer

Jany Fruytier, Chief Financial Officer

Robert Redeleanu, Chief Business Officer

Elmar Grasser, Chief Technology Officer

Duncan Macdonald, Chief Information Officer

Tobias Foster, Chief People Officer

Marcel Huber, General Counsel & Chief Corporate Affairs Officer Die ehemaligen ExCom-Mitglieder Stefan Fuchs, Christoph Richartz und Mick Fernhout werden neue Funktionen in der Consumer Unit übernehmen und direkt an Severina Pascu als Chief Consumer Officer rapportieren. Die ehemaligen ExCom-Mitglieder Nadine Zollinger, Françoise Clemes, Giuseppe Bonina und Robert Wigger (der im September beschlossen hat, Sunrise zu verlassen) werden Sunrise nach einer Übergangszeit verlassen. Mit ihrem enormen Einsatz, Engagement und ihrer Unterstützung haben sie in den letzten Jahren wesentlich zum Erfolg von Sunrise und UPC beigetragen. Sie sind ausserordentliche Manager und hervorragende Führungspersönlichkeiten und Sunrise wünscht ihnen für ihre berufliche und persönliche Zukunft alles Gute. Pressemitteilung (pdf) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000

