Trading-Chance Apple: Jetzt wieder auf der Short-Seite interessant?

Die am vergangenen Donnerstagabend vorgelegten Quartalsergebnisse von Apple lagen zwar leicht über den Analystenprognosen, aber auch nur leicht über denen des Vorjahresquartals. Besser als ein Rückgang, mögen sich diejenigen gedacht haben, die daraufhin einstiegen. Aber ob das die Aktie vor einem neuen Abwärtsimpuls bewahrt? Eine Trading-Chance Short.

Der Umsatz stieg um acht Prozent, der operative Gewinn um 4,7 Prozent, der Nettogewinn um knapp ein Prozent. Viele andere Unternehmen mussten, wegen gestiegener Kosten und des teuren US-Dollars, Rückgänge hinnehmen, so gesehen war das Ergebnis des vierten Quartals des (bei Apple immer am 30.9. endenden) Geschäftsjahres durchaus beachtlich. Aber:

Nicht gerade günstig bewertet

Apple lieferte keinen Ausblick auf das laufende Quartal. Und im Rahmen der Analysten-Telefonkonferenz erklärte der CFO, dass man für das laufende, erste Geschäftsjahresquartal des Geschäftsjahres 2022/2023 mit einem verlangsamten Umsatzwachstum rechne. Da dieses Herbst- bzw. Weihnachtsquartal für Apple das mit Abstand wichtigste ist, ist das nicht gerade positiv, zumal:

Die Apple-Aktie weist im Vergleich zu Ende 2021 derzeit nur ein moderates Minus von 13 Prozent aus, dadurch hat sich die Bewertung zum jetzt beendeten Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nur leicht ermäßigt, von einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 26 auf 24. Das ist für Apple recht teuer, denn in den Jahren vor der Corona-Krise lagen die Kurs/Gewinn-Verhältnisse hier unter 20. Und das derzeitige, recht geringe Wachstumstempo würde eine Bewertung deutlich unter 20 auch einfordern. Das alleine könnte Trader dazu animieren, in die Rallye nach der Quartalsbilanz hinein auszusteigen und/oder Short zu gehen. Davon abgesehen, dass diese Rallye keine spontane war, denn:

Die erste Reaktion führte die Aktie nach unten

Unmittelbar nach Vorlage der Bilanz etwa eine halbe Stunde nach US-Handelsende am Donnerstag sackte der Kurs erst einmal ins Minus, bis zu vier Prozent Abschlag waren da zu sehen. Und das, obwohl die Aktie im regulären Handel, im Vorfeld der Zahlen, schon gefallen war, wie Sie im Chart sehen. Unmittelbar vor Handelsbeginn am Freitag hatte sich der Kurs vorbörslich dann auf ein Prozent Plus gerettet, am Ende des Handels standen dann auf einmal 7,55 Prozent Gewinn zu Buche. Wie das, nachdem doch alle Fakten auf dem Tisch lagen und die Aktie dennoch negativ reagierte?

Vorstellbar ist, dass man Geld in das kleinste Übel umschichtete … und man da neben Intel auch Apple auswählte, weil viele der anderen Big Tech-Aktien der Nasdaq zuvor nach ihren Zahlen massiv abverkauft wurden: Microsoft, Amazon, Meta Platforms, Alphabet. Hinzu könnte gekommen sein, dass man versuchte, die positive Oktober-Performance der Aktie in den Monats-Ultimo zu retten.

Quelle: marketmaker pp4

Aber solche Aspekte halten eine Aktie nicht auf Dauer oben. Und dass Apple zum Wochenstart zurückkam, nachdem der Kurs am Freitag nicht an der im Chart rot gehaltenen 200-Tage-Linie vorbeikam, wäre in dieser Gemengelage und angesichts der bereits überkauften Markttechnik durchaus ein Argument für risikofreudige Trader, jetzt, da die üblichen Käufe zu Beginn eines neuen Börsenmonats auftauchen, einen Short-Trade mit nicht zu weit platziertem Stop Loss zu versuchen.

„sell the rallye“ … eine spannende Gelegenheit für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 190,960 US-Dollar, woraus sich aktuell ein Hebel von 4,26 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir, bezogen auf die Aktie, bei 161 US-Dollar. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 0,99 einem Kurs von ca. 3,02 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Apple-Aktie lautet VX366T.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 157,50 US-Dollar, 164,26 US-Dollar, 176,65 US-Dollar, 179,62 US-Dollar, 182,94 US-Dollar

Unterstützungen: 144,13 US-Dollar, 134,37 US-Dollar, 129,04 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Apple

Basiswert Apple WKN VX366T ISIN DE000VX366T2 Basispreis 190,960 US-Dollar K.O.-Schwelle 190,960 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 4,26 Stop Loss Zertifikat 3,02 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.