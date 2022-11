AMD - Zahlen minimal unter Erwartungen

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 59,660 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie kostete am 01. Dezember 2021 in der Spitze 164,46 USD. Seitdem hat sich der Aktienkurs massiv verbilligt. Am 13. Oktober fiel die Aktie auf ein Tief bei 54,57 USD zurück. Damit notierte der Wert sogar unter seinem allen Allzeithoch aus dem Februar 2020.

In den letzten Tagen erholte sich die Aktie leicht. Diese Erholung führte sie zwar wieder über die Marke bei 59,27 USD, aber ein klarer Aufwärtsimpuls oder eine Bodenformation zeigt sich bisher nicht. Die Erholung scheint in einer bärischen Flagge abzulaufen.

Nach einem Schlusskurs bei 59,66 USD wird die AMD-Aktie aktuell bei 62,46 USD getaxt. Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt also erst einmal positiv aus, obwohl die Zahlen unter den Erwartungen ausfielen. Analysten hatten mit einem Gewinn von 0,68 USD je Aktie gerechnet, tatsächlich wurde es 0,67 USD. Der Umsatz lag bei 5,6 Mrd. USD und damit 0,02 Mrd. USD unter der Durchschnittsschätzung.

Kein Befreiungsschlag bisher

Obwohl die Zahlen scheinbar positiv aufgenommen werden, zeigt sich noch keine untere Umkehr. Die Erholung lässt sich immer noch als bärische Flagge einordnen. Die nächsten wichtigen Hürden liegen bei 64,05 USD und bei 67,66 USD. Solange die Aktie unter diesen Hürden notiert, droht die Fortsetzung der Abwärtsbewegung der letzten Monate in Richtung 48,50 USD oder sogar 42,70 USD und damit auch die Hochpunkte der Jahre 2000 bzw. 2006. Ein Verkaufssignal, das den Start einer weiteren und größeren Abwärtswelle andeuten würde, ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall aus der Flagge. Dafür ist heute ein Schlusskurs unter 57,24 USD notwendig.

Ein Ausbruch über 67,66 USD würde die Gefahr einer unmittelbaren Fortsetzung der Abwärtsbewegung deutlich mindern. Aber viel Aufwärtspotenzial würde sich der Wert dadurch nicht verschaffen. Ein Anstieg bis ca. 72,50 USD wäre zunächst einmal so ziemlich das Maximum.

Fazit: Trotz der positiven Reaktion auf die aktuellen Zahlen macht das Chartbild der AMD-Aktie einen bärischen Eindruck.

AMD-Aktie

