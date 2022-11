Spotify Short: 72-Prozent-Chance!

Spotify-Investoren haben noch vor Kurzem geträumt, dass der Streaming-Spezialist einen Markt von 100 Mrd. US-Dollar erschließt. Das Problem besteht jedoch in der Abgrenzung zu den Konkurrenten. Noch sind Spotify und Apple die Marktführer beim Musik-Streaming. Amazon unternimmt jedoch einen neuen Anlauf, im Musikstreaming-Markt den Rückstand zu Spotify und Apple Music aufzuholen. Kunden des Abo-Angebots Prime können künftig den kompletten Musikkatalog von rund 100 Millionen Songs ohne Werbeunterbrechung hören, nicht nur eine Auswahl von zwei Millionen Titeln. Das kündigte Amazon am 1. November 2022 an. Streaming-Marktführer Spotify bietet in seiner mit Werbung finanzieren Gratisversion Zugriff auf rund 80 Millionen Songs und Podcasts, ebenfalls im Zufallsmodus. Wer gezielt auf einzelne Stücke zugreifen oder Songs herunterladen möchte, muss ein Premium-Abo abschließen, das knapp zehn Euro im Monat kostet.

Zum Chart

Die Konkurrenz im Musik-Streaming-Markt wird härter und Spotify gelingt es nicht, schwarze Zahlen zu schreiben. Noch für das Jahr 2024 ist ein Minus beim Gewinn pro Aktie von 0,28 US-Dollar eingeplant. Der Aktienkurs bildet diese Misere ab und hat seit Mitte August 2022 erneut eine Abwärtssequenz etabliert. Der bei vielen Werten nach oben gerichtet Trend im Monat Oktober endete bei der Spotify-Aktie im Minus. Seit 8. September 2022 wird überhaupt Neuland in Sachen niedriger Kurs beschritten. Noch nie notierte die Spotify-Aktie niedriger als am gestrigen Handelstag am Level von 75,00 US-Dollar. Die Kurserosion nach dem All Time High bei 387,44 US-Dollar begann bei Spotify schon am 22. Februar 2021. In der Spitze verlor der Aktienkurs gut 80 Prozent seines Wertes. Spotify ist der Paradefall eines Wachstumswerts, bei dem die Marktteilnehmer die hochfliegenden Wachstumsprognosen eindampfen mussten. Die steigenden Zinsen und die zwangsweise geänderte Allokation der Kundengelder in teure Energie sollten zu einer Neubewertung der zukünftigen Zahlungsströme führen.