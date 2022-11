EQS-News: 25. Börsentag Hamburg: Die Finanz- und Anlegermesse rund um die private Geldanlage feiert Jubiläum

Emittent / Herausgeber: Börse Hamburg / Schlagwort(e): Sonstiges

25. Börsentag Hamburg: Die Finanz- und Anlegermesse rund um die private Geldanlage feiert Jubiläum



03.11.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG

25. Börsentag Hamburg: Die Finanz- und Anlegermesse rund um die private Geldanlage feiert Jubiläum Börse verständlich erklärt - Von der Altersvorsorge bis zum Vermögensaufbau

Mehr als 60 Fachvorträge für Einsteiger und Profis

Rund 70 Aussteller auf Deutschlands größtem Börsentag in der Handelskammer Hamburg Hamburg, 03. November 2022 - Welche Anlagemöglichkeiten gibt es und welche Chancen und Risiken bieten sie? Wie lege ich nachhaltig und renditestark an? Was eignet sich besser für die Altersvorsorge: Investmentfonds oder ETFs? Sind Gold und Immobilien unverändert der sichere Hafen? Wie reagiere ich bei Inflation, steigenden Zinsen und volatilen Märkten? Welche Vor- und Nachteile bietet der Kryptomarkt? Nach zweijähriger, coronabedingter Pause erhalten Besucher auf dem 25. Börsentag Hamburg am 12. November 2022 Antworten auf Fragen rund um die persönliche Geldanlage und Altersvorsorge. Rund 70 Aussteller laden zum Jubiläum in die Handelskammer Hamburg ein, um über aktuelle Entwicklungen und das Thema Vermögensaufbau mit Wertpapieren - wie zum Beispiel in Aktien, Investmentfonds oder ETFs - zu informieren. Einsteiger wie Profis haben dort Gelegenheit, mit Experten von Banken und Brokern, Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Fachmedien und Organisationen über individuelle Fragen zu diskutieren.

Zur Liste der Aussteller.



Mehr als 60 Fachvorträge, „Speakers Corner“ und Podiumsdiskussion

In mehr als 60 Fachvorträgen können sich interessierte Anleger kostenlos und gezielt zu Anlagethemen informieren und Fragen stellen.



Die „Speakers‘ Corner“ bietet in Anlehnung an das Londoner Vorbild Kurzvorträge zu unterschiedlichen Themen in wenigen Minuten. An den jeweiligen Messeständen besteht anschließend die Möglichkeit, Themen mit den Referenten zu vertiefen.



Den letzten Börsentag Hamburg besuchten mehr als 5.000 Interessierte. Der Informationstag wird von der Börse Hamburg zusammen mit den Studenten des Hanseatischen Börsenkreises der Universität zu Hamburg e. V. in Kooperation mit der Handelskammer Hamburg veranstaltet.



Unsere Vorträge:

10:00-10:45 Uhr, Alsterzimmer

Jan-Peter Schott, Geschäftsleiter der PRIMA Fonds Service GmbH, erläutert in seinem Vortrag „Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich“ die nachhaltige Geldanlage und ihr Verhältnis zur Wissenschaft.



10:00-10:45 Uhr, Merkurzimmer

Börseneinsteiger erhalten im Vortrag „Das 1x1 der Börse - Mit den richtigen Entscheidungen zum Erfolg“, von Martin Braun von den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover Basiswissen und Anregungen für den preiswerten und flexiblen Fondskauf über die Börse.



11:00-11:45 Uhr, Hansezimmer

Fondsmanager Jens Pludra der Warburg Invest AG blickt in seinem Vortrag „Die WI Global Challenges Index-Fonds Familie - nachhaltig investieren für eine bessere Zukunft“ auf die 15-jährige Erfolgsgeschichte des WI Global Challenges Index-Fonds zurück und stellt die Erweiterung der Global-Challenges-Index-Produktfamilie um einen Schwellenländer-Indexfonds und einen Klimafonds nach dem Paris-Aligned-Ansatz vor.



13:00-13:45 Uhr, Hansezimmer

Dass Aktienfonds mit ethischen, sozialen und ökologischen Zielen mit ökonomischen Investment-Prinzipien in Einklang zu bringen sind, erklärt Julius van Sambeck, Managing Director & Partner der Ethius Invest Schweiz GmbH, im Vortrag „Engagement Fälle aus der Praxis bei Unternehmen des Global Challenges Index“.



Der 25. Börsentag Hamburg im Überblick: Samstag, 12. November 2022

Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

Messezeit: 9.30 Uhr - 17.00 Uhr, Vorträge: 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Der Eintritt ist frei - keine Anmeldung erforderlich

Informationen zu Vorträgen, Ausstellern und Themen: boersentag.de/ -- Über die Börse Hamburg

Die Börse Hamburg ist ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/.



Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen. Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49(0)511 / 123564 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: http://www.boersenag.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.