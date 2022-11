EQS-News: DATRON AG: Konzern Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2022

EQS-News: DATRON AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DATRON AG: Konzern Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2022



03.11.2022 / 07:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DATRON AG: Konzern Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2022 Umsatz TEUR 43.483 (Vorjahr TEUR 39.983)

Auftragseingang TEUR 48.088 (Vorjahr TEUR 41.556)

EBIT TEUR 4.310 (Vorjahr TEUR 3.911)

Ergebnis je Aktie EUR 0,77 (Vorjahr EUR 0,74)

Ausblick für das Gesamtjahr 2022 wird bestätigt

Mühltal, 3. November 2022 - Die DATRON AG (WKN A0V9LA, ISIN DE000A0V9LA7), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt die Zahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2022 auf Konzernebene bekannt. Der DATRON Konzern konnte in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 einen Umsatz von TEUR 43.483 (Vorjahr TEUR 39.983) sowie einen Auftragseingang von TEUR 48.088 (Vorjahr TEUR 41.556) generieren. Daraus resultierte eine (um den BilRUG-Effekt bereinigte) Book-to-Bill Ratio von rund 1,12 (Vorjahreswert 1,05). Innerhalb dieses Zeitraums wurde ein EBIT von TEUR 4.310 erwirtschaftet (Vorjahr TEUR 3.911) entsprechend einer EBIT-Marge von rund 9,9 % (Vorjahr rund 9,8 %). Das Ergebnis je Aktie betrug rund 0,77 EUR (Vorjahr EUR 0,74). Auf Quartalsebene erwirtschaftete der DATRON Konzern in den Monaten Juli bis September 2022 einen Auftragseingang von TEUR 14.700 (Vorjahr TEUR 13.975), einen Umsatz von TEUR 14.908 (Vorjahr TEUR 14.320) sowie ein EBIT von TEUR 1.450 (Vorjahr TEUR 1.617). „Trotz der anhaltenden geopolitischen und weltwirtschaftlichen Herausforderungen konnten wir das 3. Quartal am oberen Ende des Planungskorridors abschließen. Wir blicken mit vorsichtigem Optimismus auf das aktuell laufende Quartal und bewegen uns damit weiterhin innerhalb unseres geplanten profitablen Wachstumspfads für das Geschäftsjahr 2022,“ kommentierte Michael Daniel, Vorstandsvorsitzender der DATRON AG, die Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2022. Die DATRON AG erwartet auf Konzernebene für das laufende 4. Quartal 2022 einen Umsatz und einen Auftragseingang zwischen EUR 13,5 Mio. und EUR 15,5 Mio. sowie ein EBIT in einer Spanne von EUR 0,8 Mio. bis EUR 1,8 Mio. Das geplante Ergebnis je DATRON Aktie für das 4. Quartal 2022 beträgt zwischen EUR 0,14 und EUR 0,32. Für das Gesamtgeschäftsjahr 2022 erwartet der DATRON Konzern – unter dem Vorbehalt, dass sich sowohl die gesamtwirtschaftliche Lage nicht weiter eintrübt als auch die globalen Lieferketten und die derzeitige Lieferfähigkeit trotz bekannter und ggf. neuer geopolitischer Risiken aufrechterhalten werden und die Materialpreisentwicklung weitestgehend stabil bleibt – somit einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 57,0 Mio. bis EUR 59,0 Mio. zu erzielen. Der Auftragseingang wird sich voraussichtlich leicht über dieser Spanne bewegen. DATRON strebt für 2022 eine EBIT-Marge zwischen 9,0 % und 10,5 % an, was einem geplanten Ergebnis je DATRON Aktie zwischen EUR 0,91 bis EUR 1,09 entspricht. Über DATRON: Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie Hochleistungs‐Dosiermaschinen für industrielle Dicht‐ und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen für Kunden in aller Welt an. DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus und werden unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff‐ und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik eingesetzt. Unsere derzeit aktiven rund 2.000 Maschinenkunden aus dem In‐ und Ausland arbeiten mit etwa 5.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON bewegt sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2021 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 54,2 Mio. und ein EBIT von rund EUR 5,5 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 290 Mitarbeiter. DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt seit 2020 das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next. Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de. Kontakt: DATRON AG

IR@datron.de

03.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com