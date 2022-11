PAYPAL - Aktienkurs bricht US-nachbörslich ein

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 76,550 $ (Nasdaq)

Am 14. September schrieb ich: "Anfang August wurde bekannt, dass Elliott Management, der Hedgefonds von Paul Singer, in Paypal eingestiegen sei. Er halte einen Anteil von 2 Milliarden US-Dollar. Allerdings haben mich meine bisherigen Beobachtungen seiner größeren Aktientransaktionen nicht überzeugt. ThyssenKrupp, Bayer, Twitter. Relevante größere Kursanstiege nach seinen Einstiegen konnte ich nicht sehen. Im Gegenteil. Deshalb ist Singers Einstieg in Paypal kein Pro-Argument für die Aktie."

Bei Paypal sieht seine Bilanz bisher nicht rosig aus. Allerdings ist bisher wenig Zeit verstrichen und er gehört eher zu den längerfristig ausgerichteten Großanlegern.

Aktuell News: Der Vermögensverwalter Elliott, einer der größten Hedgefonds der Welt, sieht eine Hyperinflation auf die Märkte zukommen. Diese könnte die schlimmste Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg einleiten, so das Management. Es warnte deshalb seine Kunden vor einer sehr schwierigen Marktsituation. So, so.

Rein charttechnisch kippt das Bild bei Paypal. Die Chance auf eine mittelfristige Bodenbildung wurde zunächst einmal vertan. Man kann davon ausgehen, dass sie versuchen werden, die Unterstützung bei 67,58 USD zu verteidigen. Das muss genau beobachtet werden. Ein nachhaltiger Bruch, zeitlich und preislich, würde aus rein charttechnischer Sicht die Tore in Richtung 45 USD öffnen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)