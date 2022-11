UNITED THERAPEUTICS - Biotech-Aktie überzeugt auf ganzer Linie

United Therapeutics Corp.(Del. - WKN: 923818 - ISIN: US91307C1027 - Kurs: 253,650 $ (Nasdaq)

Neben Super Micro Computer aus dem Tech-Bereich war die Aktie von United Therapeutics eines meiner schönsten Fundstücke in unserem Premiumbereich stock3 PLUS im Jahr 2022. In diesem Fall stammt der Wert aus dem Biotech-Bereich. Auf die günstige Bewertung des Titels wies ich im Mai hin. Im Juni folgte nach einem bullischen Pullback die Erinnerung an das Erreichen der charttechnischen Kaufzone. Inzwischen steht der Wert gut 15 % im Plus und das in diesem schwierigen Umfeld! Fundamental dürfte sich die Rally der Biotech-Aktie durchaus fortsetzen.

Charts zu den Werten im Artikel United Therapeutics

Solide Zahlen, weiter niedrige Bewertung

Denn die Zahlen, die United Therapeutics gestern vorlegte, wussten einmal mehr zu überzeugen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 16 % auf 516 Mio. USD zu. Der Nettogewinn sprang um 47 % auf 239,3 Mio. USD nach oben. Der Gewinn je Aktie betrug 4,91 nach 3,42 USD im Vergleichszeitraum. Während einige Produkte rückläufige Umsatzzahlen aufwiesen, war Tyvaso einmal mehr der Wachstumstreiber. Das mit 257,7 Mio. USD Umsatz mit weitem Abstand wichtigste Produkt von United Therapeutics kam im Q3 auf ein Umsatzwachstum von 57 %. Hochgerechnet auf ein Jahr ist Tyvaso damit der erste Blockbuster der Firmenhistorie, also das erste Medikament, das 1 Mrd. USD Jahresumsatz erzielen wird.

Analysten erwarten für das Gesamtjahr Erlöse von knapp 2 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie dürfte um über 19 % auf 18,20 USD anziehen. Aktuell errechnen sich KGVs von 14 und 12 für den Wert. Die KUVs liegen bei 5,9 und 5,3. Perspektivisch könnte United Therapeutics bis Mitte des Jahrzehnts rund 3 Mrd. USD Umsatz und 30 USD je Aktie Gewinn erzielen. Das KGV wäre demnach einstellig. Das aktuelle KCV liegt bei 15, das für 2026 bei 9.

Fazit: Bei United Therapeutics stimmt derzeit alles: Hohes Wachstum trifft auf eine ansprechende Charttechnik und eine überschaubare Bewertung. Die Aktie bleibt mittel- bis langfristig interessant. Das im Frühjahr ausgegebene Ziel bei 275 USD bleibt aktuell.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 1,69 1,97 2,16 Ergebnis je Aktie in USD 15,26 18,20 20,87 Gewinnwachstum 19,27 % 14,67 % KGV 17 14 12 KUV 6,8 5,9 5,3 PEG 0,7 0,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

United Therapeutics-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)