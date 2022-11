MODERNA verfehlt Erwartung extrem deutlich!

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 147,500 $ (Nasdaq)

Spätestens mit Corona dürfte Moderna nicht nur Tradern und Anlegern ein Begriff sein. Das 2018 an die Börse gekommene Unternehmen beschäftigt sich mit mRNA-Technologien und erzielte Ende 2020 große Erfolge im Kampf gegen Corona. An der Börse honorierte man dies mit satten Kursgewinnen. Notierte die Aktie 2019 noch im Bereich von 12 USD, kostete ein Anteilschein am Allzeithoch knapp ein Jahr später über 450 USD.

Ende des Hypes und neue Quartalszahlen!

Mittlerweile hat sich der Hype um die Moderna-Aktie jedoch gelegt. Bereits im August 2021 kam es zur großen Korrektur und seit März diesen Jahres bewegt sich der Kurs in einer Spanne zwischen ca. 190 USD und 116 USD seitwärts. Inmitten in dieser Range handelnd legte das Unternehmen gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Mit diesen konnte man nicht überzeugen. Das Unternehmen verfehlte im dritten Quartal mit einem Gewinn von 2,53 USD je Aktie die Analystenschätzungen von 4,81 USD deutlich. Auch der Umsatz blieb mit 3,36 Mrd. USD hinter den Erwartungen von 4,63 Mrd. USD zurück.

Angesichts dieser Zahlen ist der moderate Verlust von 0,75 % im gestrigen Handel fast schon wieder positiv zu werten. Immerhin darf man nicht vergessen, dass man die Erwartungen beim Gewinn um fast 50 % verfehlt hat. Der Markt scheint die Aktie im aktuellen Preisbereich fair bewertet zu sehen, was auch zu der schon seit Februar/März laufenden Range passt. In dieser Range könnte der Kurs auch in den kommenden Wochen weiter pendeln.

Moderna Inc.

Fazit: Für neue Impulse müsste die Moderna-Aktie ihre aktuelle Range zwischen knapp 200 USD und 116 USD nachhaltig verlassen. Innerhalb dieser Preiszone stellt der untere Bereich eine interessante Kaufzone dar. Im oberen Bereich der Range hingegen sollten Gewinne mitgenommen werden bzw. aktive Trader könnten dort auch auf die Shortseite wechseln.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)