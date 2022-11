Hershey gibt 372. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Schokoladenhersteller The Hershey Company (ISIN: US4278661081, NYSE: HSY) zahlt am 15. Dezember 2022 eine Quartalsdividende (372. Dividende in Folge) von 1,036 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Record date ist der 18. November 2022. Ende Juli 2022 erhöhte Hershey die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,901 US-Dollar) um rund 15 Prozent.

Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Hershey 4,144 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 229,03 US-Dollar (Stand: 4. November 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,81 Prozent.

Die Firma aus Hershey, im US-Bundesstaat Pennsylvania, ist 1894 von Milton S. Hershey gegründet worden. Im dritten Quartal (2. Oktober) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 2,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,36 Mrd. US-Dollar), wie am 4. November 2022 mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 399,49 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 444,93 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 18,38 Prozent im Plus (Stand: 4. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 46,97 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de