OKTA - Noch immer kein Boden in Sicht

Okta Inc. - WKN: A2DNKR - ISIN: US6792951054 - Kurs: 45,020 $ (Nasdaq)

Die Okta-Aktie markierte im Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 294,00 USD. Nach einer etwas längeren Seitwärtsbewegung setzte im November 2021 massiver Verkaufsdruck ein.

Charts zu den Werten im Artikel OKTA INC. CL.A O.N.

Die Aktie fiel inzwischen auch unter das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch. Dieses Retracement liegt bei 58,43 USD. In der letzten Woche prallte der Wert nach einer zweiwöchigen Erholung an diesem Retracement ab und fiel auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit November 2021.

Verkaufsdruck bleibt hoch

Mit dem neuen Tief in der letzten Woche wurde die Abwärtsbewegung in der Okta-Aktie wieder einmal bestätigt. Ein Boden ist bisher nicht in Sicht und deutet sich auch nicht an. Daher droht in der Aktie ein weiterer Abverkauf an das Allzeittief bei 21,52 USD.

Erst mit einem Ausbruch über 58,43 USD ergäbe sich die Chance auf eine größere Erholung. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 77,01 USD führen.

Fazit: Die Zeit, um in die Okta-Aktie zu investieren, ist noch nicht gekommen. Es ist durchaus möglich, dass man die Aktie in einigen Wochen bis wenigen Monaten zur Hälfte des aktuellen Kurses bekommen kann.

Zusätzlich lesenswert:

DOW JONES - Rally vorbei?

Q.BEYOND - Spannender Turnaroundkandidat

DATADOG - Das lief perfekt für die Shorties!

Okta Inc.

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)