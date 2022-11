DAX® - Klare Orientierungshilfe: auf beiden Seiten!

Der DAX® startete freundlich in die neue Handelswoche. Mit dem erneuten Bewegungshoch (13.611 Punkte) baut das Aktienbarometer nicht nur seine jüngste Erfolgssträhne aus, sondern zementiert auch den Bruch des zu Jahresbeginn etablierten Baissetrends (akt. bei 13.234 Punkten). Darüber hinaus haben die deutschen Standardwerte damit fast die 200-Tages-Linie (akt. bei 13.626 Punkten) erreicht. Der Sprung über diese Hürde – gleichbedeutend mit einem Spurt über die Kumulationszone bei 13.500 Punkten auf Wochenbasis – würde den Ambitionen der Bullen hinsichtlich einer langfristigen Trendwende zusätzlichen Nachdruck verleihen. Das Hoch von Mitte August bei 13.948 Punkten definiert im Erfolgsfall das nächste Anlaufziel. Aber auch auf der Unterseite liefert der aktuelle Chartverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. So markiert das „swing low“ von Anfang November bei 13.023 Punkten eine wichtige Unterstützung. Da ein Break dieses Levels mit einem nachhaltigen Rückfall in den o. g. Abwärtstrend verbunden wäre, ergibt sich hier ein sinnvolles Absicherungslevel.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

