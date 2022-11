Kupfer: Zweite Kaufwelle im Anmarsch

In der letzten charttechnischen Analyse vom 11. Oktober 2022: „Kupfer: Potenzielle Trendwendestelle“ wurde bereits auf einen Stabilisierungsversuch des Kupfer-Futures hingewiesen, dieser scheint immer mehr zu gelingen, wie der Kurssprung vom Freitag unmittelbar an 3,708 US-Dollar belegt. Zwar wurden die Kursgewinne von Montag zu Beginn dieser Handelswoche ein klein wenig zur Unterseite auskonsolidiert, allerdings ist die Signalwirkung durch Verlassen eines kurzzeitigen Abwärtstrends als bullisch zu bewerten, unter technischen Umständen könnte nun eine zweite größere Kaufwelle folgen, zumal sich die Weltwirtschaft nicht so stark abgekühlt, wie zuvor befürchtet wurde.

EMA 200 im Fokus

Aus dem Stand heraus könnte beim Kupfer-Future und sich weiter verbessernder Daten zur Weltwirtschaft ein weiterer Aufschwung generiert werden, erste Anlaufstelle bildet das Augusthoch bei 3,783 US-Dollar. Ein weiteres Ziel kann darüber um den EMA 200 bei derzeit 3,827 US-Dollar abgeleitet werden und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment bestens anbieten. Hierzu können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV5C8Y zurückgreifen und überdurchschnittlich von dem favorisierten Anstieg profitieren. Kursabschläge unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 3,489 US-Dollar sollten Marktteilnehmer jedoch vermeiden, weil sonst ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend drohen würde. Dies wäre in der Folge mit potenziellen Abschlägen auf 2,254 US-Dollar verbunden.