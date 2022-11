Trading-Chance Apple: Diese Aktie könnte sehr bald nach oben drehen

Werbung

Es ist zwar gerade erst eine Woche her, dass wir Apple an dieser Stelle als Short-Trade vorgestellt haben. Aber erstens sind dabei in sehr kurzer Zeit sehr starke Gewinne aufgelaufen, die man jetzt mitnehmen könnte. Und zweitens gäbe es durchaus Argumente dafür, dass die Schwäche der Aktie in Kürze ein Ende hätte. Eine Trading-Chance Long.

Umsatz und Gewinn waren ziemlich langsam gestiegen im dritten Quartal. Und dass Apple im Rahmen der Analystenkonferenz nach der Vorlage der Bilanz darauf hinwies, dass man im jetzt laufenden Weihnachtsquartal mit einem verlangsamten Umsatzwachstum rechne, war nicht gerade motivierend für die Trader. Trotzdem stieg die Aktie am 28. Oktober, dem Tag nach der Quartalsbilanz, kräftig. Aber nur diesen einen Tag.

Die Trader spielen gerade massiv die „Wahl-Karte“

Die Apple-Aktie wurde an der 200-Tage-Linie abgewiesen und fiel in den Folgetagen erheblich. Wir hatten bei der Vorstellung des Short-Trades am 1. November auch darauf hingewiesen, dass einige nur deswegen bei Apple nach der Bilanz zugegriffen hatten, weil sie gegenüber den deutlich unerfreulicher ausgefallenen Ergebnissen anderer Publikumslieblinge wie Alphabet, Meta oder Microsoft als das kleinere Übel wirkte, in das man sein Kapital aus den „abgestraften“ Aktien umschichten konnte. Aber dann wurde eben massiv verkauft … und das, obwohl sich der Dow Jones, in dem Apple unter anderem gelistet ist, deutlich besser lief. Das wirkt äußerst ungewöhnlich, ist aber erklärbar.

Denn wir sehen momentan insgesamt eine immense Schere zwischen stark laufenden Aktien aus der sogenannten „Old Economy“, wie sie den Dow Jones dominieren, und den weiterhin insgesamt immens schwachen Aktien aus dem Technologiesektor. Und das dürfte mit der heute anstehenden Zwischenwahl in den USA zusammenhängen.

Die Prognosen sehen einen klaren Sieg der Republikaner voraus, die dadurch die knappe demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus eliminieren würden, eventuell sogar eine Mehrheit im Senat erringen könnten. Mit den Republikanern im Boot werden, so erwarten es die Käufer im Bereich „Old Economy“, Projekte, die die Gewinnchancen der etablierten, alten Großkonzerne beschneiden, nicht mehr realisiert. Daher wetten Trader darauf, dass solche Aktien in einem politischen Patt in Form eines republikanisch dominierten US-Kongresses und einer demokratischen Regierung stark laufen werden, die „modernen“ Tech-Unternehmen aber eher in ihrer Marktmacht beschnitten werden. Vielleicht kommt es tatsächlich zu einer solchen Tendenz, aber:

Apple könnte als „gefallener Engel“ bald wieder eingesammelt werden

Die Wetten darauf wurden in den vergangenen Wochen bereits abgeschlossen. Wer diese Entwicklung erwartet, ist längst in die klassischen Dow Jones-Aktien eingestiegen und ggf. sogar bei den Technologietiteln Short. Da die Wahlprognosen eindeutig genug sind, um einen Last Minute-Sieg der Demokraten als sehr unwahrscheinlich einzustufen, gab es keinen Grund, das Wahlergebnis abzuwarten. Was aber auch heißt: Es wäre nicht überraschend, wenn die Trader nach der Wahl … ggf. nach einem dann noch folgenden letzten Kurssprung beim Dow Jones und einem letzten Selloff bei den „Techs“, der durchaus auch Apple erfassen kann … ihre Gewinne bei den Old Economy-Aktien mitnehmen und die „gefallenen Engel“ aus dem Technologiesektor zurückkaufen.

Quelle: marketmaker pp4

Aus charttechnischer Sicht wäre Apple jetzt bereits in einer Position, um wieder für die Bullen lukrativ zu sein. Das Oktober-Tief hat erst einmal gehalten, der zuvor überkaufte Level der markttechnischen Indikatoren ist abgebaut. Denkbar wäre, dass die Aktie auch noch das Jahres-Verlaufstief, im Juni bei 129,04 US-Dollar markiert, testet. Daher sollte, wer eine solche „Wette“ auf das Comeback der Aktie eingehen will, auf jeden Fall einen Stop Loss ansetzen, der einen solchen, letzten Selloff noch zulassen würde, so dass man nur dann aus einem solchen Long-Trade aussteigt, wenn dieses Tief signifikant fällt und damit deutlich wird, dass die Chance auf eine Rallye tatsächlich vom Tisch ist.

Eine Wette auf das Comeback der Apple-Aktie!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Dieses Long-Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 93,593 US-Dollar, woraus sich aktuell ein Hebel von 3,05 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir, bezogen auf die Aktie, bei 125 US-Dollar. Dieser Stop Loss entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0020 einem Kurs von ca. 3,12 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Apple lautet MA9KUM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 156,02 US-Dollar, 157,50 US-Dollar, 171,00 US-Dollar, 176,65 US-Dollar

Unterstützungen: 134,37 US-Dollar, 129,04 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Apple

Basiswert Apple WKN MA9KUM ISIN DE000MA9KUM6 Basispreis 93,593 US-Dollar K.O.-Schwelle 93,593 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 3,05 Stop Loss Zertifikat 3,12 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.