Trading-Chance VeriSign: Das wäre eine Chance, um auf Long zu drehen

Starke Quartalszahlen hoben die Aktie des US-IT-Dienstleisters Verisign Ende Oktober mit Schwung über ihre mittelfristige Abwärtstrendlinie - doch der Ausbruch wurde zur Bullenfalle. Ob die Short-Seller da aber noch allzu weit kommen? Es gäbe genug Argumente, um jetzt die Short-Gewinne mitzunehmen und spekulativ die Hausse-Karte zu spielen: Eine Trading-Chance Long.

Wir hatten am 19.8. einen Short-Trade auf Verisign vorgestellt, der nach dem Kurssprung als Reaktion auf die Ergebnisse des dritten Quartals beinahe in den Stop Loss gelaufen wäre, hätte man diesen Kursanstieg nicht umgehend komplett wieder abverkauft und die Aktie nunmehr wieder nahe an die Tiefs von September und Oktober gedrückt. Aber jetzt wäre zu überlegen, diesen Short-Trade vom Tisch zu nehmen und einen Long-Trade ins Auge zu fassen, denn:

Der Gewinn stieg überproportional – hier passt noch alles

Man darf vermuten, dass dieser Druck nicht auf die Perspektiven des Unternehmens abzielt, sondern von Umschichtungen in defensivere Aktien herrührt. Und da dieser Prozess schon recht lange läuft und weit gediehen ist, ließe sich überlegen, den jetzt wieder bei soliden 36 Prozent liegenden Gewinn dieser Short-Position vom August (die damalige WKN lautete MD02PX) mitzunehmen und die Seiten zu wechseln.

Denn grundsätzlich zeigt sich, dass sich Verisign gut gegen die wankende Konjunktur stemmen kann. Der IT-Dienstleister übertraf im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 US-Dollar nicht nur die Analystenprognose, sondern lag komfortabel über dem Gewinn von 1,40 US-Dollar ein Jahr zuvor. Und dieser Gewinnanstieg von 12,9 Prozent kam bei einem Umsatzplus von 6,9 Prozent zustande, d.h. die Gewinnmarge legt zu, statt zu schrumpfen. Mit der derzeitigen Gewinnschätzung für das Gesamtjahr käme Verisign auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 28 … so niedrig lag die Bewertung seit 2016 nicht mehr. Relativ günstig bewertet ist die Aktie also auch.

Umschichtungen vor den Wahlen … ab morgen womöglich erledigt

Grundsätzlich stünde einer Rückkehr an den Level, den die Aktie nach den Quartalszahlen erreichte, als sie mit Schwung aus der im Chart dick hervorgehobenen Dreiecksformation nach oben ausbrach, nichts im Wege. Der Grund, warum man Verisign so abrupt wieder kräftig verkaufte, dürfte mit Blick auf die guten Ergebnisse und die eher günstige Bewertung also woanders liegen. Und wenn man sieht, wie massiv die Technologietitel im Vorfeld der heute laufenden US-Zwischenwahlen verkauft, klassische Branchen aber im Gegenzug gekauft wurden, wird klar:

Dieser Abverkauf dürfte auf diese Wahl und ihr vermutliches Ergebnis ausgerichtet sein. Aber auch, wenn der Gedanke, dass eine zukünftige republikanische Mehrheit im US-Kongress vor allem klassische Branchen begünstigen würde, nicht falsch ist: Jetzt hat man das vorweggenommen. Es ist daher fraglich, ob diese Verkäufe der Tech-Branchen auch noch längere Zeit nach dieser Wahl weitergehen. Und für einen erneuten Anlauf nach oben hätte Verisign jetzt eine gute Basis, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Dieser Abverkauf der vergangenen Tage hat Verisign nahe an die markante Kreuzunterstützung aus den Tiefs der Monate September und Oktober und der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie gedrückt. Das wäre allemal eine gute Basis für das bullische Lager, um wieder zuzugreifen. Da die Aktie noch nach unten unterwegs ist, ist dieser Trade zwar trotzdem hochspekulativ, zudem sollte man sicherheitshalber keinen zu engen Stop Loss ansetzen, weil es um Wahlen herum immer mal hektisch zugehen kann. Aber spannend und vielversprechend ist dieser Switch auf die Long-Seite genau jetzt zweifellos!

Gewinnmitnahme Short, Switch auf Long

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 125,877 US-Dollar einen Hebel von 3,29 bietet. Ein Stop Loss bei 165 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0010 USD) einem Kurs von ca. 3,90 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Verisign lautet MD954B.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 191,10 US-Dollar, 194,00 US-Dollar, 203,67 US-Dollar, 206,60 US-Dollar

Unterstützungen: 173,00 US-Dollar, 169,24 US-Dollar, 155,25 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Verisign-Aktie

Basiswert Verisign WKN MD954B ISIN DE000MD954B8 Basispreis 125,877 US-Dollar K.O.-Schwelle 125,877 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 3,29 Stop Loss Zertifikat 3,90 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.