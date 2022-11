AMC - Die Zahlen sind da! Was macht die Aktie?

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 5,620 $ (NYSE)

Über die Probleme der Kinokette AMC berichtete ich auf stock3 wiederholt, zuletzt in diesem Artikel. Nun sind die Zahlen für das dritte Quartal da. Wie sind diese ausgefallen und wie schauen die Perspektiven für die Aktie aus?

Weiter hohe Verluste

Um es vorwegzunehmen: Viel hat sich bei AMC nicht geändert. Der Umsatz zog von niedrigen Corona-gebeutelten Niveaus wieder an und sprang im Vergleich zum Vorjahresquartal um 26,9 % auf 968 Mio. USD nach oben. Damit toppte AMC die Markterwartung von 961 Mio. USD. Allerdings schreibt die Kinokette weiterhin hohe Verluste. Der Nettoverlust erhöhte sich leicht um knapp 3 % auf 227 Mio. USD. Der operative Cashburn explodierte von 114 auf 224 Mio. USD. Der Free Cashflow lag bei -278 Mio. USD nach -138 Mio. USD im Q3 2021.

Ein Desaster für die Aktionäre, aber alles andere als überraschend, ist der Kursverlauf der neuen Aktiengattung mit dem Kürzel "APE"- Diese ermöglicht es AMC, weitere Verwässerungen durchzuführen, um sich Kapital zu beschaffen. Vom Start weg kennt APE nur eine Richtung: gen Süden. Kein Wunder, denn ein "Asset", von dem es in Zukunft perspektivisch immer mehr geben wird, verliert in der Regel im Preis. Erst am Dienstag verkaufte AMC 14,9 Mio. APE-Aktien für 36,4 Mio. USD. Insgesamt möchte AMC, wie im September angekündigt, 425 Mio. weitere APE-Aktien an die Frau bzw. den Mann bringen. Auch gab das Unternehmen weitere Schuldverschreibungen im Wert von 400 Mio. USD mit einer Laufzeit bis 2027 aus.

AMC Entertainment-Aktie (APE-Shares)

Ende September verfügte AMC über finanzielle Mittel von rund 685 Mio. USD. Ende 2021 lag diese Zahl noch bei 1,59 Mrd. USD. Die Schulden türmen sich dagegen auf knapp 5,5 Mrd. USD. CEO Adam Aron möchte den Cashburn im vierten Quartal verbessern, spricht auf der anderen Seite aber auch von Möglichkeiten, die sich mit Blick auf andere Kinoketten in Richtung Übernahme bieten könnten. Wie Aron solche Transaktionen finanziell stemmen möchte, erläuterte er aber nicht. Die Aktie reagiert nachbörslich mit leichten Verlusten.

Fazit: Die AMC-Aktie bleibt mit zahlreichen Risiken behaftet und wäre mir gerade im aktuellen Umfeld, in dem sich bei vielen soliden Titeln nach den Kursrückgängen wieder Chancen bieten, zu riskant.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,53 4,13 4,78 Ergebnis je Aktie in USD -2,50 -1,19 -0,49 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 1,1 0,7 0,6 PEG - - *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

AMC Entertainment-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)