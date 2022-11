Maxon One erhält beeindruckende neue Funktionen und Workflow-Verbesserungen

Verbesserte Volumetrische Simulationen in Cinema 4D, Symmetrisches Modeling in Forger, Real Lens Flares und Workflow-Verbesserungen für Trapcode sind die Highlights im November

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Cutter, Filmemacher, Motion Designer und Visual Effects Artists, kündigt heute mehrere Updates der Produktlinie des Unternehmens an. Das November-Release enthält ein neues, brandheißes Feature für Cinema 4D - Pyro. Pyro ermöglicht es Artists, Feuer, Rauch und Explosionen zu erzeugen und ganz einfach auf der GPU oder der CPU zu simulieren. Zu den weiteren Cinema 4D Features zählen eine integrierte Redshift-Kamera und Radiale Symmetrie für das Modeling. Forger erweitert seine professionellen Modeling-Funktionen um die erweiterten Symmetrie-Funktionen von Cinema 4D. Die neueste Version von VFX erweitert Real Lens Flares mit zusätzlichen natürlichen Elementen und ermöglicht die optische Simulation von Schmutz- und Beugungseffekten. Außerdem bietet die neueste Version von Trapcode eine aktualisierte, interaktive Benutzeroberfläche für die Kurven und Farbverläufe von Particular.

Cinema 4D 2023.1 Cinema 4D erhält ein brandneues Feature - Pyro! Mit Pyro kannst du Feuer, Rauch und Explosionen erzeugen, die mit Kräften, Stoffen und Soft Bodies interagieren.

Pyro ermöglicht es Artists, Rauch, Feuer und Explosionen auf jedem Cinema 4D-Objekt oder Spline zu erzeugen und die Effekte schnell auf der GPU oder CPU zu simulieren. Rauchdichte, Feuertemperatur und weitere Parameter können gesteuert werden, um die Simulation frei zu gestalten. Dank der nahtlosen Integration von Pyro in das Unified Simulation System von Cinema 4D können Stoffe und Soft Bodies in Brand gesetzt werden und die Flammen entfachen.

Die neue integrierte Redshift-Kamera in Cinema 4D macht es dank der intuitiven Steuerung der physikalischen Kamera und der Einstellungen für den Redshift-Effekt noch einfacher, die perfekten Bildeinstellungen zu finden. Eine neue Option zur automatischen Sensoranpassung macht zudem das Rendern mit Overscan und die Anpassung der Kompositionen an beliebige Seitenverhältnisse noch einfacher.

Mit der neuen Radialen Symmetrie können Artists interaktiv alles Runde modellieren, indem sie eine Anzahl von Slices und einen Offset festlegen.

Die Viewport-Vorschau von Redshift-Materialien wurde verbessert und unterstützt jetzt animierte Texturen, Verläufe und Farbkorrektur-Nodes.

Die Unterstützung für prozedurale Polygonauswahlen und Vertex-Maps auf Generatoren wurde verbessert und umfasst jetzt auch feldbasierte Punkt- und Kantenselektionen.

Forger 2023.1 Forger 2023.1 bringt die umfangreichen Modellierungsfunktionen von Cinema 4D auf das iPad und erweitert sie um die Modellierung mit Symmetrie.

Spiegle deine Modelle in Forger mit der neuen Symmetrie-Funktion und genieße ein Modellierungserlebnis auf dem iPad, das dem Funktionsumfang von Cinema 4D auf dem Desktop näherkommt als je zuvor.

VFX 2023.1 Die neueste Version von VFX bietet die erste Vollversion von Real Lens Flares. Mit Schmutz und Diffraction kannst du den Anschein eines verschmutzten Objektivs erzeugen und jedem Lens Flare Reflexionselement einen Welleneffekt hinzufügen.

Die erste vollständige Veröffentlichung von Real Lens Flares enthält neue Funktionen und Performance-Verbesserungen. Da unsere Engine seit der Markteinführung in der Praxis erprobt wurde, können wir die Abwärtskompatibilität von Voreinstellungen und Projekten gewährleisten.

Real Lens Flares wurde um Dutzende neuer Voreinstellungen und Objektiv-Vorgaben ergänzt.

Schmutz lässt ein dreckiges Objektiv im Licht, das vom Glas reflektiert wird, funkeln und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Texturen zu wählen.

Diffraction simuliert in unseren Reflexionen die Beugung des Lichts am Rand der Blende und den dadurch entstehenden Welleneffekt, der die Darstellung unschärfer macht.

Trapcode 2023.1 Trapcode 2023.1 bietet eine komplett überarbeitete und aktualisierte Benutzeroberfläche für die Kurven und Farbverläufe in Particular sowie neue Emitterblock-Voreinstellungen für Form-Verhalten und verbesserte Leistung.

Die neuen Kurven- und Farbverlaufs-UIs von Particular machen es einfacher als je zuvor, das Aussehen von Partikeln zu kontrollieren und zu gestalten. Sie sind stark von Cinema 4D inspiriert, sodass sich Maxon One User bei der Verwendung dieser Funktionen gleich zu Hause fühlen werden.

Vier neue Voreinstellungen für das Form-Verhalten wurden dem Emitter-Block des Designers innerhalb von Particular hinzugefügt, um den Kreativprozess zu beschleunigen.

Die Migration älterer Projekte hat diverse Verbesserungen erfahren und eine verbesserte Bounce-Physik wurde hinzugefügt.

Drastisch verbesserte Interaktivität mit dem Kurvenstift-Werkzeug, mit dem du schneller zu den gewünschten Ergebnissen kommst und gleichzeitig eine bessere Kontrolle über deine Kurve hast, dank der Multi-Point-Selection für Kurven, der verbesserten Steuerung der Position von Punkten auf einer Kurve und vielem mehr.

Artists können jetzt eigene Kurven- und Verlaufs-Presets speichern, laden und mit anderen teilen.

Neu gestaltete Farbverläufe sorgen für ein flüssigeres Arbeiten, mehr Präzision und Flexibilität bei der Erstellung von Verläufen.

Capsules Maxon liefert weiterhin nützliche Capsule-Assets, die Abonnenten als kreativen Kickstart nutzen können. Mit dem neuen Backdrop-Grundobjekt können Artists jetzt ganz einfach eine Produktaufnahme im Compositing zusammenstellen. Der neue Square Star Spline und der FUI Ring Spline hingegen eignen sich für eine Vielzahl von Fadenkreuz- und Gitternetzformen für FUI-Grafiken.

Cineware for Unreal Die aktualisierte Cineware for Unreal Integration unterstützt jetzt Cinema 4D 2023.1 und die Unreal Engine 5.0.3. C4D-Dateien können ganz einfach in Unreal importiert und Änderungen vorgenommen werden, ohne die Engine-Umgebung zu verlassen.

Über Maxon Maxon entwickelt leistungsstarke und gleichzeitig einfach zu bedienende Softwarelösungen für Kreative, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Das innovative Produktportfolio von Maxon hilft Artists, ihre kreativen Workflows zu optimieren. Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modeling, -Simulation und -Animation, die intuitive mobile Sculpting-App Forger, die vielseitige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Werkzeugen für Schnitt, Motion Design und Filmproduktion, der ultraschnelle Redshift Renderer und ZBrush, der Industriestandard für digitales Sculpting und Painting.

Das Maxon-Team besteht aus engagierten Menschen, die sich für den Aufbau und die Förderung einer starken Community für Artists stark machen. Wir sind davon überzeugt, dass der Aufbau enger Beziehungen zu den Anwendern und die Förderung ihrer beruflichen Entfaltung entscheidend dafür sind, die Trends in der Branche zu erkennen und die Kunden besser betreuen zu können. Von den beliebten Events bis hin zu den kostenlosen Bildungsangeboten von Cineversity zielen alle Aktivitäten von Maxon darauf ab, dieses Ziel zu erreichen.

Maxon ist Teil der Nemetschek Gruppe.

