Prudential Financial hält die Dividende stabil

Der amerikanische Finanzdienstleister Prudential Financial Inc. (ISIN: US7443201022, NYSE: PRU) wird am 15. Dezember 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,20 US-Dollar je Aktie ausschütten. Record day ist der 22. November 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Prudential Financial 4,80 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 103,30 US-Dollar (Stand: 8. November 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite unter Voraussetzung einer unveränderten Zahlungsweise bei 4,65 Prozent. Im Februar 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 4 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Prudential Financial mit Hauptsitz in Newark, New Jersey, ist 1875 gegründet worden. Zum 30. September 2022 hatte der Finanzkonzern über 1,3 Bio. US-Dollar unter Verwaltung. Der Konzern erwirtschaftete im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 einen Verlust in Höhe von 284 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,53 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 1. November 2022 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 4,56 Prozent im Minus (Stand: 8. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 37,98 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de