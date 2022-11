BECHTLE - Abverkauf nach Quartalszahlen als Weckruf für die Bullen?

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 34,700 € (XETRA)

Bechtle erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €1,46 Mrd (VJ: €1,28 Mrd, Analystenprognose: €1,44 Mrd), einen Free Cashflow von -€28,3 Mio, ein EBT von €88,2 Mio (VJ: €87 Mio, Prognose: €90 Mio) und einen Nettogewinn von €63,4 Mio (VJ: €62,7 Mio). Ausblick bestätigt. Quelle: stock3 News

Eigentlich bräuchte die Aktie von Bechtle genau so einen Tag, um aus der sich dreiecksförmig zuspitzenden Lethargie der letzten Wochen auszubrechen. Denn bislang steuert die Aktie zwar weiter auf das mittelfristige Abwärtsziel bei 32,00 EUR zu, an dem eine Trendwende einsetzen kann. Aber selbst die volatile, von steilen Erholungen durchzogene Abwärtsphase vom August und September ist jetzt einer schmalen Seitwärtsbewegung gewichen, der jegliche Dynamik abhanden zu kommen droht. Bevor die Käufer also komplett das Interesse verlieren, wäre ein Weckruf wie der heutige Einbruch also ideal, um Schwung in den Wert zu bringen.

Dabei wäre schon ein Anstieg über 35,42 EUR ein erstes Zeichen für abnehmenden Verkaufsdruck. Ein echtes Kaufsignal ergibt sich aber erst bei einem Anstieg über 36,62 und 37,16 EUR. Damit wäre auch die Dreiecksformation nach oben aufgehebelt und so das erste Signal einer bullischen Trendwende aktiv. Die Folge wäre ein Aufwärtsimpuls bis 39,17 EUR, der sich über der Marke und der dort verlaufenden Abwärtstrendlinie zügig bis 43,57 EUR ausdehnen dürfte.

Sollte die Bechtle-Aktie dagegen im weiteren Verlauf sogar unter das Abwärtsziel bei 32,00 EUR einbrechen, käme es zur Fortsetzung des bislang intakten Abwärtstrends bis 28,50 EUR und mittelfristig ggf. sogar bis an das Zwischentief aus dem März 2020 bei 26,45 EUR.

Bechtle Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)