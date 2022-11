CAC 40 Index: Lässt diese Formation noch Fragen offen?

Der Deutsche Aktienindex DAX hat zur Wochenmitte einen kurzen Zwischenstopp auf hohem Niveau eingelegt und tendiert vorläufig grob seitwärts. Von den US-Börsen blieb weiterer Rückenwind aus, auch dort sind sich Investoren ihrer Sache etwas unsicher, wie aus dem aktuellen Chartverlauf hervorgeht.

Aufgrund des steilen Anstiegs der letzten Tage sollten sich Investoren dennoch ein Hintertürchen offen halten, falls der DAX nach unten abdreht. Unterstützungen findet der Index bei 13.565 und 13.420 Punkten vor, spätestens ab dem EMA 50 dürften aber wieder vermehrt Käufer in den Markt treten.

Auf der Oberseite kann eine weitere Aufwärtsbewegung an 13.947 und 14.000 Punkte so lange abgeleitet werden, wie der EMA 200 verteidigt wird. Spätestens an der nächsten runden Kursmarke sollten aber längere Gewinnmitnahmen das Barometer kurzzeitig belasten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit der Geldmenge M2 per Oktober sowie Zahlen zu Werkzeugmaschinenaufträgen aus Oktober (vorläufig) vorgelegt. Um 10:00 Uhr meldet Italien Zahlen zur Industrieproduktion aus September, zeitgleich wird der EZB-Wirtschaftsbericht vorgelegt. Erst ab 14:30 Uhr geht es mit Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche der US-Amerikaner weiter, im besonderen Fokus dürften zur selben Zeit aber die Verbraucherpreise (Kernrate) und Realeinkommen stehen der USA stehen.