EQS-Adhoc: Binect AG: UMSATZPROGNOSE WIRD ÜBERTROFFEN

EQS-Ad-hoc: Binect AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Umsatzentwicklung

Binect AG: UMSATZPROGNOSE WIRD ÜBERTROFFEN



10.11.2022 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BINECT AG: UMSATZPROGNOSE WIRD ÜBERTROFFEN Umsatzplus in Höhe von über 25% nach zehn Monaten

Unverändert positives Nettoergebnis erwartet

Planmäßige Umsetzung der strategischen Meilensteine Weiterstadt, 10.11.2022. Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) ist weiter auf starkem Wachstumskurs. Ende Oktober war das Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit über 25% sogar noch etwas höher als zum Halbjahresende (23,4%). Hatte der Vorstand zum Halbjahr aufgrund der hohen Unsicherheit in den Märkten noch von einer Prognoseanhebung abgesehen, hält er es nunmehr für sehr wahrscheinlich, dass die bislang erwartete Spanne von 10-15% übertroffen wird. Die tatsächliche Wachstumsrate ist dabei abhängig von der Entwicklung der verbleibenden beiden Monate; weil vor allem der November 2021 außergewöhnlich stark war, ist eine leichte Abschwächung bis zum Jahresende wahrscheinlich. Ergebnisseitig wird unverändert von einem positiven EBT ausgegangen. Obwohl der Fachkräftemangel die Umsetzung erschwert und punktuell verzögert, werden zudem voraussichtlich auch die strategisch wichtigen Meilensteine im Rahmen des Projekts Binect ONE wie geplant erreicht. Zusätzlich zum bereits frühzeitig gelaunchten Next Generation Cube beinhaltet dies insbesondere die Fertigstellung aller wesentlichen Features für den neuen Binect Web-Client. Die Bereitstellung eines zusätzlichen digitalen Ausgabekanals sowie der Launch einer neuen Schnittstelle für die Integration in Fachprozesse und -anwendungen bei den Kunden runden die erfolgreiche bisherige Umsetzung der Binect Roadmap 2022 ab. Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen Binect AG Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Brunnenweg 17 64331 Weiterstadt E-Mail: investoren@ binect.com Internet: www.binect.com Über die Binect AG Binect versteht sich als innovative Software- und Serviceplattform für die sichere und einfa-che Digitalisierung der gesamten geschäftlichen Dokumenten- und Beleglogistik. Ausgehend vom Claim „Geschäftspost.Einfach.Digital“ entwickelt und integriert die Binect-Gruppe digitale Bausteine und Lösungen für mittelständische Unternehmen sowie Behörden und andere Institutionen. Die Binect AG ist im Basic Board (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsen-kürzel: MA10; Wertpapierkennnummer: A3H213; ISIN: DE000A3H2135). 10.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com