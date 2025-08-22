Werbung ausblenden

EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.08.2025 / 09:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: KPS Stiftung

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Klaus-Peter
Nachname(n): Schulenberg
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI
529900FDHSN08UBJII80 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005470306

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
81,95 EUR 4.917.000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
81,9500 EUR 4.917.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Deutschland
Internet: www.eventim.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100290  22.08.2025 CET/CEST

