SMA Solar Quartalszahlen Q3/2022: Umsatz und Gewinn zurückgegangen

SMA Solar hat heute am 10.11.2022 seine Zahlen veröffentlicht und sie sehen nicht so gut aus. Der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen leidet besonders unter Liefermittelengpässen, die zu einer Knappheit an benötigten Komponenten führt. Wegen dieser Engpässe mussten auch Projekte verschoben werden, was den Umsatz drückte.

Für SMA Solar ist das besonders tragisch, weil die Firma im Zuge der Energiewende hohe Aufträge erhält, die sie derzeit nicht bedienen kann.

Kennziffern der ersten 9 Monate des Jahres 2022 im Überblick

Kennziffer Zahl Vorjahr Umsatz 724 Mio. Euro 745 Mio. Euro EBITDA 50,2 Mio. Euro 52,9 Mio. Euro Gewinn 11 Mio. Euro 15,3 Mio. Euro

Das sagt die Aktie

Die SMA-Solar-Aktie leidet unter diesen Zahlen und fällt um über 7 Prozent auf 52,75 Euro. Im August erreichte sie noch ein Jahreshoch von 61 Euro, nachdem gut drei Wochen zuvor die Jahresziele angehoben wurden. Nach den jetzt veröffentlichten Zahlen kann die damals angehobene Prognose nicht erfüllt werden. Anleger sollten erst einmal abwarten.

(mit Material von dpa-AFX)