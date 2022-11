EQS-News: CEWE in Q3 mit starkem Wachstum und deutlich verbessertem Ergebnis

EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

CEWE in Q3 mit starkem Wachstum und deutlich verbessertem Ergebnis



11.11.2022 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CEWE in Q3 mit starkem Wachstum und deutlich verbessertem Ergebnis Umsatz legt in Q3 um 14,3% auf 151,4 Mio. Euro zu, EBIT um starke 3,1 Mio. Euro verbessert

CEWE FOTOBUCH Absatz um 12,9% deutlich gesteigert

Ausblick für 2022 bestätigt: CEWE bestens für das Weihnachtsgeschäft positioniert Oldenburg, 11. November 2022. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) verzeichnete im dritten Quartal 2022 ein kräftiges Wachstum in allen Geschäftsfeldern. Der Gruppenumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14,3% auf 151,4 Mio. Euro (Umsatz Q3 2021: 132,4 Mio. Euro). Auch das EBIT der Gruppe verbesserte sich deutlich um 3,1 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro (EBIT Q3 2021: -2,1 Mio. Euro). Das Unternehmen blickt optimistisch auf das kommende Weihnachtsgeschäft, in dem CEWE traditionell den Großteil des Jahresergebnisses erwirtschaftet. CEO Dr. Christian Friege bestätigt mit den guten Q3-Zahlen erneut die Jahres-Ziele: „Wie auch schon im zweiten, sind auch im dritten Quartal alle Geschäftsfelder gewachsen, was uns sehr positiv auf das Jahresendgeschäft schauen lässt. Internationale (Urlaubs-)Reisen, Feiern, Hochzeiten, Konzerte und andere Events – alle klassischen Fotoanlässe konnten in den letzten Monaten endlich wieder stattfinden. Aus diesem großen Bilderfundus können unsere Kundinnen und Kunden nun schöpfen und – gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – preislich attraktive, individuelle Fotoprodukte als sehr persönliche Weihnachtsgeschenke bestellen.“ Gerade Fotoprodukte wie z.B. das CEWE FOTOBUCH, Fotokalender oder Wandbild haben für viele Menschen besonders als Weihnachtsgeschenk einen sehr hohen emotionalen Wert. Daneben werden viele nachhaltige Produktinnovationen – wie z.B. das CEWE FOTOBUCH mit Hardcover und der Tischkalender Nature aus 100% recyceltem Papier oder das umweltschonend hergestellte Premium Fotopuzzle – sowie eine erneut reichweitenstarke Marketingkampagne das Weihnachtsgeschäft nochmals stärken. CEWE hat zudem langfristig die Versorgung mit sämtlichen Rohstoffen gesichert und untermauert damit seine Lieferfähigkeit auch in der bevorstehenden Saisonspitze. Fotofinishing-Umsatz wächst im Q3 deutlich um 13,0% Der Fotofinishing-Umsatz stieg im dritten Quartal um kräftige 13,0% auf 120,2 Mio. Euro (Q3 2021: 106,3 Mio. Euro). Damit lag der Umsatz sogar höher als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 (Q3 2019: 116,2 Mio. Euro). Die Zahl der Fotos wuchs im dritten Quartal deutlich um 12,6% auf 517 Millionen Stück (Q3 2021: 459 Millionen Stück). Auch darin zeigt sich die Normalisierung nach den Corona-Einschränkungen und dem damit verbundenen, temporär geringeren Fotovolumen. Parallel dazu entwickelte sich auch der Absatz des CEWE FOTOBUCHs: Im dritten Quartal haben CEWE-Kundinnen und -Kunden insgesamt 1,229 Millionen Exemplare gekauft – ein deutliches Plus von 12,9% gegenüber dem Vorjahresquartal. Stark entwickelte sich im dritten Quartal das EBIT des Geschäftsfelds Fotofinishing: Es legte um 3,2 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro zu und trug damit maßgeblich zum guten Gruppen-EBIT bei. Erholung im Kommerziellen Online-Druck setzt sich fort: Umsatz legt im Q3 um 28,4% zu Die steigende Nachfrage nach gewerblichen Drucksachen setzte sich auch im dritten Quartal fort. Der Umsatz im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck (KOD) stieg um 28,4% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 21,3 Mio. Euro. (Q3 2021: 16,6 Mio. Euro). Damit liegt der KOD zwar noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Umsatzniveau aus 2019 (Umsatz Q3 2019: 24,8 Mio. Euro), zeigt aber v.a. aufgrund der insgesamt optimierten Kostenstruktur vs. Q3 2019 bereits jetzt ein stark verbessertes und positives EBIT in Höhe von 0,2 Mio. Euro (EBIT Q3 2019: -0,8 Mio. Euro). Auch im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte der KOD damit sein Ergebnis verbessern (EBIT Q3 2021: -0,2 Mio. Euro). Dabei resultiert die jetzige Ergebnisverbesserung ganz erheblich aus der in den vergangenen Jahren konsequent optimierten Produktions- und Kostenstruktur des KOD mit seinen Marken SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE. Leichtes Umsatzplus im Foto-Hardware-Einzelhandel von 4,4% Auch das Geschäftsfeld Einzelhandel profitierte im dritten Quartal weiter von den Erholungen nach den Corona-Beschränkungen und erreicht einen um 2,5% gestiegenen Umsatz von 7,7 Mio. Euro (Q3 2021: 7,5 Mio. Euro). Das im dritten Quartal traditionell immer leicht negative EBIT lag dabei nahezu konstant zum Vorjahresquartal bei -0,1 Mio. Euro (Q3 2021: gerundet 0,0 Mio. Euro). Der CEWE-Einzelhandel zeigt sich damit vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft mit der optimierten Filialstruktur gut aufgestellt. Eigenkapitalquote steigt auf überaus solide 58,6%, ROCE bei sehr ordentlichen 16,7% Die Eigenkapitalquote legt per 30. September 2022 auf 58,6% weiter zu (30.09.2021: 57,3%). Die Ertragskraft des eingesetzten Kapitals (ROCE) lag mit starken 16,7% sogar über dem Vor-Corona-Niveau (30.09.2019: 15,3%; 30.09.2020: 15,4%). Aufgrund der Fotofinishing-Sonderkonjunktur in den Corona-Lockdowns der letzten beiden Jahre konnte sie den Wert des Vorjahres dabei nicht erreichen (Q3 2021: 19,8%). Klar auf Kurs der Zielsetzung für 2022 Auch das dritte Quartal 2022 bestätigt das CEWE-Management in seiner Einschätzung und Zielsetzung für das Gesamtjahr 2022. Der Gruppenumsatz soll einen Wert in der Bandbreite von 680 bis 740 Mio. Euro erreichen, das Gruppen-EBIT wird im Korridor von 65 bis 80 Mio. Euro erwartet. Die Corona-Normalisierung ermöglichte im bisherigen Jahresverlauf v.a. mit einer gesteigerten Reiseaktivität wieder viele Anlässe zu vielen neuen Fotoaufnahmen, die nachfragefördernd auf die Auftragslage im Fotofinishing bei CEWE gewirkt haben und auch im entscheidenden Weihnachtsgeschäft positiv unterstützen sollten. Ergebnisse Q3 und Q1-3 2022 im Überblick CEWE-Geschäftsfelder Einheit Q3 2021 Q3 2022 Q1-3 2021 Q1-3 2022 (1) Fotofinishing Fotos Mio. Stck. 459,2 517,2 1.349,8 1.394,4 CEWE FOTOBUCH Tsd. Stck. 1.088,5 1.229,3 3.323,6 3.403,5 Umsatz Mio. Euro 106,3 120,2 324,9 334,0 EBIT Mio. Euro -2,1 1,1 2,1 -0,7 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -1,0 -0,9 -3,1 -2,8 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -1,1 2,0 5,2 2,2 (2) Einzelhandel Umsatz Mio. Euro 7,5 7,7 21,4 22,2 EBIT Mio. Euro 0,0 -0,1 -0,8 -0,5 (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. Euro 16,6 21,3 43,1 60,0 EBIT Mio. Euro -0,2 0,2 -1,1 0,0 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -0,1 0,1 -0,9 0,2 (3) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 1,9 2,2 5,6 6,2 EBIT Mio. Euro 0,3 -0,1 -0,2 0,0 CEWE Gruppe Einheit Q3 2021 Q3 2022 Q1-3 2021 Q1-3 2022 Umsatz Mio. Euro 132,4 151,4 395,0 422,3 EBIT Mio. Euro -2,1 1,1 0,1 -1,1 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -1,1 -1,0 -3,3 -3,0 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro -1,0 2,1 3,3 1,9 EBT Mio. Euro -2,5 0,7 -1,0 -1,6 Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Abweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. Erläuterungen zur Tabelle „Ergebnisse nach Geschäftsfeldern“ (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad© oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Treffen Sie uns gerne auf einer dieser Investmentkonferenzen oder verfolgen Sie unsere anstehenden Veröffentlichungen: Finanzterminkalender (soweit terminiert) 18.11.2022 Roadshow London mit Baader Bank 29.11.2022 Deutsches Eigenkapitalforum 2022 07.12.2022 Roadshow Zürich mit Baader Bank 08.12.2022 Roadshow Genf mit Baader Bank 09.01.2023 ODDO BHF Forum 2023 18.01.2023 GCC 2023 – UniCredit/Kepler Cheuvreux Konferenz 30.03.2023 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2023 30.03.2023 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 Über CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.

11.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com