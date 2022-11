IRW-News: Manuka Resources Ltd. : Manuka Resources Ltd.: Abschluss der Übernahme von Trans-Tasman Resources Limited

IRW-PRESS: Manuka Resources Ltd. : Manuka Resources Ltd.: Abschluss der Übernahme von Trans-Tasman Resources Limited

Manuka freut sich sehr, bekannt geben zu können, dass die Transaktion zur Übernahme von 100 % der Firmenanteile an Trans-Tasman Resources Limited (TTR) über die Ausgabe von 176.938.295 Aktien von Manuka Resources Ltd. nunmehr abgeschlossen wurde.

Manuka begrüßt die TTR-Direktoren Alan Eggers und John Seton im Board of Directors von Manuka.

Wie am 1. August 2022 mitgeteilt wurde, haben Manuka und TTR eine verbindliche Absichtserklärung (Term Sheet) unterzeichnet, die vorsieht, dass durch die Ausgabe von Aktien von Manuka Resources Limited 100 % der Firmenanteile an TTR auf Manuka übergehen.

Wie außerdem am 3. November 2022 mitgeteilt wurde, hat die neuseeländischen Erdöl- und Mineralienbehörde TTR den Wechsel der Rechte an den Konzessionen MP 55581 und EP 54068 genehmigt, wodurch die Transaktion zur Gänze abgeschlossen werden konnte.

Über TTR und das Projekt STB

TTR ist ein neuseeländisches Unternehmen und jetzt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Manuka Resources Limited. TTR besitzt die Bergbaukonzession 55581 und die Mineralexplorationskonzession 54068 in der South Taranaki Bight (das Projekt STB) vor der Westküste der Nordinsel Neuseelands. Eine bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) für ein Offshore-Eisensandprojekt In flachen Gewässern, für gewöhnlich bis zu einer Tiefe von 50 m

hat bereits begonnen. Die Vision von Manuka ist ein Projekt, bei dem zunächst etwa 5 Millionen t an vanadiumhaltigem Titanomagnetit- (VTM)-Eisenerzkonzentrat pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 20 Jahren gefördert werden (Abbaukonzession MP55581 erteilt).

Abgesehen von seinen stahlhärtenden Eigenschaften steht Vanadium auch an vorderster Front der grünen Wirtschaft, da es eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Energiespeicherung und der Lebensdauer von Batterien durch die Vanadium-Redox-Flow-Batterie (VRFB) spielt. Die Konzentrate des Projekts STB werden voraussichtlich über 11 lbs/t Vanadium enthalten (aktueller Preis von etwa 7,50 USD/lb). Vanadium wird in den USA, der EU und Australien (ebenso wie Titan) als kritisches Mineral erachtet.

Manuka geht davon aus, dass das Projekt STB ein kostengünstiger Produzent mit C1-Kosten von etwa 21 bis 24 USD/t Basierend auf der PFS von TTR (2013), aktualisiert für die Wirtschaftlichkeit 2022

Konzentrat sein wird. Das Projekt wird sich in puncto CO2-Emissionen voraussichtlich im untersten Quartil der internationalen Eisenerzhersteller positionieren (62 kg CO2/t gegenüber dem Durchschnitt von 125 - 250 kg CO2/t).

Im Wesentlichen werden aus dem Projekt kritische Rohstoffe gefördert, die für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt und ohne Probleme mit Altlasten, benötigt werden.

Über Manuka

Manuka Resources Limited (ASX: MKR) ist ein australisches Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz im Cobar Basin im mittleren Westen von New South Wales. Neben der kürzlich erfolgten Übernahme von Trans-Tasman Resources Limited ist das Unternehmen zu 100 % Eigentümer zweier vollständig genehmigter Bergbauprojekte, eines Gold- und eines Silberprojekts, die beide im Cobar Basin liegen:

- Die Mine Mt Boppy Gold und die angrenzenden Konzessionsgebiete beherbergen eine bestehende Tagebauressource von 281.850 Tonnen mit einem Gehalt von 4,95 g/t Gold, basierend auf einem Cutoff-Gehalt von 1,6 g/t für Material innerhalb des aktuellen Tagebaugrubenplans und einem Cutoff-Gehalt von 3,0 g/t für Material unterhalb des aktuellen Tagebaugrubenplans.

- Das Silberprojekt Wonawinta - mit Mine, Verarbeitungsanlage und benachbarten Konzessionsgebieten - beherbergt 51 Millionen oz Silber in einer JORC-konformen Silberressource mit einem Gehalt von 42 g/t Silber bei einem Cutoff-Gehalt von 20 g/t Silber. Die Aufbereitungsanlage Wonawinta weist eine Nennkapazität von 850.000 tpa auf. Die Haldenverarbeitung bei Wonawinta hat im zweiten Quartal 2022 als Testlauf zur Optimierung der Verarbeitungsanlage begonnen.

Auf dem etwa 1.150 km großen Konzessionsgebietspaket im Cobar Basin gibt es eine Reihe äußerst vielversprechender Explorationsziele.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68196/Manuka_111122_DEPRCOM.001.jpeg

Diese Mitteilung wurde vom Chairman von Manuka Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dennis Karp-

Executive Chairman-

Manuka Resources Limited-

0412 268 114-

Medienkontakt

Angela East

M+C Partners

0428 432 025

Wichtige Informationen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Kommentare über zukünftige Ereignisse, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Performance seiner Geschäfte. Zukunftsgerichtete Begriffe wie erwarten, sollten, könnten, könnten, vorhersagen, planen, werden, glauben, prognostizieren, schätzen, anstreben oder andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für künftige Leistungen angesehen werden. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten werden die Empfänger darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht zu veröffentlichen, um veränderten Erwartungen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen oder veränderten Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, Rechnung zu tragen. Weder die beschränkte Partei noch irgendeine andere Person gibt eine Zusicherung oder Garantie, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen dieses Berichts ausgedrückten oder implizierten Ereignisse eintreten werden.

