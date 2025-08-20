Werbung ausblenden
Kapitalmaßnahmen

TAG Immobilien erlöst gut 288 Millionen Euro

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: canadastock/ Shutterstock

TAG Immobilien hat durch die Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen knapp 288,2 Millionen Euro eingenommen. Die knapp 12,5 Millionen neuen Anteile wurden zu 14,90 Euro das Stück platziert, wie das im MDax notierte Unternehmen am späten Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Der Erlös habe daher bei brutto 185,9 Millionen Euro gelegen. Durch den am Dienstag kurz nach Ende des Xetra-Handels angekündigten Schritt steige die Zahl der Aktien um etwas mehr als sieben Prozent auf rund 189 Millionen Aktien.

Außerdem wurde wie angekündigt eine bis 2031 laufende Wandelanleihe aufgestockt. Dadurch nahm TAG Immobilien weitere 102 Millionen Euro ein. Die neuen Wandelschuldverschreibungen können in bis zu 5,2 Millionen Anteile oder knapp drei Prozent des Grundkapitals umgewandelt werden. Mit den Einnahmen will TAG Immobilien einen Teil eines rund 565 Millionen Euro teuren Kaufs von rund 5.300 Mietwohnungen in Polen finanzieren.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TAG Immobilien
TAG Immobilien (ADR)
M
MDAX
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Immobilienkonzern
TAG kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote16. Aug. · dpa-AFX
TAG kauft in Polen zu und erhöht Ausschüttungsquote
Vonovia, LEG, Aroundtown
Zinsaussichten treiben Nachfrage nach Immobilienwerten14. Aug. · dpa-AFX
Zinsaussichten treiben Nachfrage nach Immobilienwerten
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Dax Tagesrückblick 19.08.2025
Dax verbucht leichte Gewinne - schwache Rüstungswerte belasten MDaxgestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax verbucht leichte Gewinne - schwache Rüstungswerte belasten MDax
Dax Vorbörse 19.08.2025
Weiter wenig Bewegung - Gipfel-Fragen bleibengestern, 08:21 Uhr · onvista
Weiter wenig Bewegung - Gipfel-Fragen bleiben
Weitere Artikel
Werbung ausblenden