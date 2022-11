ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen und seine Prognosen für die Auslieferungen verschiedener iPhone-Modelle im ersten Geschäftsquartal etwas reduziert, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Hintergrund seien die jüngsten Lieferkettenprobleme in China, da das weltgrößte iPhone-Werk des Apple-Zulieferers Foxconn weiter von strikten Corona-Maßnahmen betroffen ist./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 12:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 12:15 / GMT