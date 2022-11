EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Vectron Systems AG mit weiteren Kostensenkungen

EQS-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Vectron Systems AG: Vectron Systems AG mit weiteren Kostensenkungen



14.11.2022 / 15:51 CET/CEST

Münster, 14.11.2022



Vor dem Hintergrund weiterhin großer Unsicherheiten speziell in den Zielbranchen Gastronomie und Bäckereien hat der Vorstand der Vectron Systems AG heute beschlossen, weitere Einsparpotentiale zu nutzen, um zukünftig die monatlichen Kosten spürbar zu senken. Die sich hieraus ergebenden einmaligen Belastungen z.B. durch Rückstellungen und Abschreibungen fallen im Wesentlichen noch in diesem Geschäftsjahr an. Hierdurch und durch eine ggf. schwächer als erwartete Umsatzentwicklung werden wahrscheinlich die bisherigen Ergebniserwartungen für das laufende Geschäftsjahr reduziert werden müssen.



Die Gesellschaft sieht dies als notwendige Schritte, um trotz eines weiterhin herausfordernden Umfelds im kommenden Geschäftsjahr wieder profitabel arbeiten zu können.









Kontakt:

