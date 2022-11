EQS-Adhoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: LPKF erhält einen größeren Auftrag aus der Solarindustrie

EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: LPKF erhält einen größeren Auftrag aus der Solarindustrie



15.11.2022 / 13:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Garbsen, den 15.11.2022 – Die LPKF-Gruppe, ein führender Hersteller von Lasertechnologie für die Mikromaterialbearbeitung, hat heute einen größeren Auftrag von einem Kunden aus der Solarindustrie erhalten. Dies untermauert das Vertrauen des Kunden in LPKFs Solarlösungen.

LPKF liefert im Rahmen des neu erhaltenen Auftrags Lasersysteme zur Strukturierung von Solarmodulen. Der Vorstand geht davon aus, dass die Aufträge einschließlich zugehöriger Folgeaufträge ein Gesamtvolumen von ca. 15 Mio. EUR haben werden. Die neuen Aufträge werden voraussichtlich zum Ende des Geschäftsjahres 2023 und Anfang des Geschäftsjahres 2024 umsatzwirksam.

Über Einzelheiten zu den Aufträgen wurde mit dem Kunden Stillschweigen vereinbart. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000)



Kontakt:

