Alstom: Zahlen bessern sich langsam

Alstom hat im ersten Geschäftshalbjahr 2022/2023 Umsatz und bereinigten Gewinn gesteigert, vor allem aber die Verluste leicht reduziert. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) stieg per Ende September auf 397 Mio. Euro von 335 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 8 Prozent auf 8,05 Mrd. Euro zu - der Nettoverlust verringerte sich indes auf 21 Mio. Euro von 26 Millionen. Einen satten Sprung gab es dagegen bei den Auftragseingängen, diese stiegen auf 10,07 Mrd. Euro an, der Gesamtauftragsbestand nahm um 13 Prozent auf 85,93 Mrd. Euro zu.

Doppelboden in Arbeit

Gemessen an den Jahreshochs und -tiefs von 49,70 bis 16,04 Euro lässt sich nicht unbedingt von einem erfolgreichen Kursverlauf der Aktie sprechen, allerdings hellt sich das Chartbild sukzessive auf. Denn um 16,04 Euro kann nach technischer Auswertung ein Doppelboden abgeleitet werden, allerdings müssen Bullen für eine nachhaltige Aktivierung noch ein Stück weit nachlegen. Erst oberhalb von mindestens 26,70 Euro dürfte eine erfolgreiche Auflösung zustande kommen, in einem weiteren Schritt könnten dann Kursgewinne an 30,00 und darüber 31,10 Euro erfolgen. Spätestens ab 35,20 Euro dürften aber wieder längere Gewinnmitnahmen anstehen. Ein Kursrutsch unter 20,00 Euro würde dagegen Hinweise für einen neuerlichen Test der Jahrestiefs bei 16,04 Euro verdichten.