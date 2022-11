Anleger halten nach Rally am Aktienmarkt inne

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch die Rally am deutschen Aktienmarkt ausgebremst. Nach einem verhaltenen Auftakt rutschte der Dax in der ersten Handelsstunde noch etwas weiter ab und stand zuletzt 0,34 Prozent tiefer bei 14.329,11 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte gab mit minus 0,88 Prozent auf 25.950,63 Zähler noch stärker nach. Auf europäischer Ebene hingegen trat der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zuletzt mit minus 0,08 Prozent bei 3912,01 Zählern nahezu auf der Stelle.

Damit schließen sich die Börsen in Europa tendenziell der Wall Street an, wo tags zuvor Anleger im Verlauf bereits Gewinne mitgenommen hatten und so den Aufwärtstrend etwas gedämpft hatten. Sorgen vor einer neuen Eskalation zwischen der Nato und Russland nach einem Raketeneinschlag in Polen hatten zunächst vor dem offiziellen Börsenstart hierzulande noch für größere Aufregung gesorgt, doch es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt und nicht aus Russland, wie zuerst befürchtet.

Europaweit profitierten Rüstungswerte von den jüngsten politischen Diskussionen rund um den Ukraine-Konflikt. Hierzulande verteuerten sich Rheinmetall um fast fünf Prozent, der Konzern hat sich zudem wegen der Aufrüstung in vielen Nato-Staaten höhere Mittelfristziele gesetzt. Für Branchenkollege Hensoldt ging es an der SDax-Spitze ähnlich stark nach oben.

Die Luft für den deutschen Leitindex Dax wird auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni inzwischen dünner. Ausgehend von seinem Jahrestief Ende September hat der mittlerweile mehr als ein Fünftel hinzugewonnen.

Die Papiere des Energietechnikkonzerns Siemens Energy erklommen mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent auf ein Hoch seit Ende August das Siegertreppchen im Dax. Das Unternehmen war zwar im abgelaufenen Geschäftsjahr unter anderem wegen hoher Verluste bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht, und die Anleger müssen diesmal auf eine Dividende verzichten. Bei Kennern kam aber insbesondere das Schlussquartal gut an.

Am Dax-Ende notierte die Papiere von Mercedes Benz mit einem Abschlag von fast drei Prozent. Nach dem jüngsten Aufwärtstrend bis auf ein Hoch seit Juni nehmen die Anleger beim Autobauer Gewinne mit. Hinzu kommt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, demzufolge der Konzern die Preise für Elektroautos in China deutlich gesenkt hat.