APPLE - Aktie scheitert am Abwärtstrend

In dieser Abwärtsbewegung habe ich im Rahmen meiner Tradingideen in PROmax 3 Ideen veröffentlicht. Zwei Ideen liefen sehr erfolgreich. In der ersten Idee wurde nach einem Gewinn von 50 % das investierte Kapital rausgezogen. Das restliche Drittel brachte einen Gewinn von 475,76 %. In der zweiten Idee wurde nach einem Anstieg von 113,335 die Hälfte der Position verkauft, nach einem Anstieg von 300 % ein Viertel der ursprünglichen Position und nach einem Anstieg 476,67 % das restliche Viertel. Seit gestern läuft mittels DE000PE23T58 die dritte Idee. Dabei wurden nach einem Anstieg von 70 % zwei Drittel der Position bereits wieder verkauft. Das restliche Drittel liegt aktuell mit 62,00 % im Plus.