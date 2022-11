Salesforce: Hier ein Deckel drauf!

Der Bereich zwischen 136,04 und 166,00 US-Dollar ist derzeit als neutral zu bewerten. Gelingt es die Hürde auf der Oberseite durch einen eindeutigen Kurssprung mindestens auf Wochenschlusskursbasis zu überwinden, könnte endlich eine Kursrallye starten und eine Trendwende zunächst in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 (Woche) zwischen 183,87 und 188,59 US-Dollar vorantreiben. Anderenfalls bleibt Salesforce nach wie vor für Abschläge auf rund 120,00 US-Dollar anfällig.

Nach dem Salesforce zum Jahreswechsel und einer vorausgegangenen Kursrallye bei 311,75 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt markiert hatte, kam es zu crashartigen Verlusten zunächst in dem Bereich des EMA 200 um 200,00 US-Dollar, im Frühjahr ging es dann weiter auf 144,79 US-Dollar talwärts. Favorisiert wurde im Zuge dessen ein Rücksetzer auf die breite Unterstützung um 120,00 US-Dollar, diese blieb bislang allerdings aus. Stattdessen herrscht seit Wochen eine volatile Stabilisierungsphase, die auf der Oberseite durch einen Horizontalwiderstand verlaufend um 166,00 US-Dollar begrenzt wird. Dort ist der Wert in den letzten Tagen erneut zur Unterseite abgeprallt. Aber nur ein Sprung über diese Hürde dürfte dem Papier einen echten Befreiungsschlag bescheren.

Fazit:

Die aktuell und vor allem zähe Seitwärtsphase ist als neutral zu bewerten. Um greifbare Long-Signale bei Salesforce zu erhalten, muss mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 166,00 US-Dollar gelingen - also eine klassischeStop-Buy-Order. Anschließend könnte dann der Bereich zwischen 183,84 und 188,58 US-Dollar in Angriff genommen werden. Zum Einsatz könnte dann beispielshalber das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KG1917 zum Einsatz kommen. Die maximale Renditechance beliefe sich dann auf 120 Prozent, endgültiges Ziel im Schein läge dann bei 5,34 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 160,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 2,57 Euro ableiten.