ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt SAP auf 'Underperform' und Ziel auf 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 90 Euro gesenkt. Mit strikter Kostenkontrolle puschten die Walldorfer zwar zunächst ihre Ergebnisse im schwierigen Umfeld, das gehe aber zulasten der mittelfristigen Entwicklung, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. SAP-Papiere gehörten zudem zu den teuersten der Branche./ag/mis

