EQS-Adhoc: David Neuhoff, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Linus Digital Finance AG, soll in den Aufsichtsrat wechseln sowie perspektivisch dessen Vorsitz übernehmen

21.11.2022 / 19:15 CET/CEST

David Neuhoff, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Linus Digital Finance AG, soll in den Aufsichtsrat wechseln sowie perspektivisch dessen Vorsitz übernehmen Berlin, 21. November 2022 – Der Vorsitzende des Vorstands (CEO) der Linus Digital Finance AG, David Neuhoff, hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, mit dem Ablauf seiner Bestellung als Vorstandsmitglied am 24. Januar 2023 aus persönlichen Gründen in den Aufsichtsrat wechseln zu wollen. Es wird angestrebt, David Neuhoff, der die Gesellschaft im Jahr 2016 gegründet und seitdem geführt hat, mit Unterstützung des Mehrheitsaktionärs der Gesellschaft gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen. In diesem Zuge wird das derzeitige Mitglied des Aufsichtsrats Christian Vollmann sein Amt mit Ablauf des 24. Januar 2023 niederlegen. Perspektivisch soll David Neuhoff auch den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen. Zugleich hat der Aufsichtsrat heute Lucas Boventer und Dr. Christopher Danwerth, die mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 bereits zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern bestellt wurden, zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern bestellt. Beide wurden bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2025 bestellt und werden die Gesellschaft als Co-CEOs führen.

