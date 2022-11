GEO GROUP - Die Top-Aktie des Crashpropheten Michael Burry!

GEO Group Inc., The - WKN: A11662 - ISIN: US36162J1060 - Kurs: 9,800 $ (NYSE)

Wie mein Kollege Oliver Baron in der letzten Woche recherchierte, zeichnet der Crashprophet und Hedgefondsmanager Michael Burry ein düsteres Bild für die Zukunft. In seinem Fonds Scion Asset Management hält er nur wenige, dafür aber überwiegend „düstere“ Werte. Vom Gefängnisbetreiber über Raketentriebwerkskonstrukteure bis hin zum Homeshopping-Betreiber ist einiges dabei und Michael Burry ist kein Unbekannter. Immerhin war er einer der wenigen professionellen Investoren, die die große Finanzkrise 2008 rechtzeitig vorhersagten und davon profitieren konnten.

Der große Star im Portfolio!

Mit einem Anteil von 37,7 % am Portfolio von Scion ist der Gefängnisbetreiber GEO Group die mit Abstand größte Position. Damit hat sich Michael Burry einen auch charttechnisch höchst interessanten Wert ausgesucht.

Der Aktienkurs konnte in den vergangenen Monaten bereits spürbar zulegen, steht aber erst jetzt vor einem langfristig bullischen Signal. Aus charttechnischer Sicht dürfte ein nachhaltiger Ausbruch über 10 USD einen großen Boden vollenden und aus diesem heraus könnten weitere Gewinne in Richtung 15,25 USD und später auch knapp 20 USD folgen. Da sich die Aktie dann in einem Bullenmarkt befinden würde, könnte dieser natürlich auch über diesen Preisbereich hinaus fortgesetzt werden.

Aus Sicht der Bullen wäre es ideal, wenn der Ausbruch über 10 USD zeitnah erfolgt. Sollte es in diesem Preisbereich zu einer Topbildung und Kursen unterhalb von 7,25 USD kommen, nimmt das Risiko wieder zu.

Fazit: Zugegebenermaßen zeichnet Michael Burry ein düsteres Bild der Zukunft, denn wenn seine Top-Picks in seinem Hedgefonds wirklich durchstarten, kann man sich ausmalen, wie es in der echten Welt aussehen muss. Gefängnisbetreiber, Raketentriebwerkshersteller und Homeshopping-Unternehmen dürften die Branchen sein, die in gesellschaftlich unruhigen, "stürmischen" Zeiten prosperieren. Als größte Position steht die GEO-Group-Aktie charttechnisch tatsächlich gut da und könnte in den nächsten Monaten durchstarten. Mit Gewinnpotenzialen von über 50 % und der Chance auf einen neuen Bullenmarkt würde ich der Aktie aktuell ein „Buy-Rating verpassen“. Wichtig wäre jedoch, den Widerstand um 10 USD hinter sich zu lassen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)