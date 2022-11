GEA - Ein Leckerbissen für Ausbruchstrader und Investoren

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 39,930 € (XETRA)

Nach dem steilen Kursrutsch bis Anfang März dieses Jahres ging die Aktie von GEA in eine flachere Abwärtstrendphase in Form eines Abwärtstrendkanals über, die bis zum Supportbereich um 31,00 EUR reichte. Auf diesem Niveau startete ein massiver Konter, der schon im Oktober über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und Anfang November zum Ausbruch aus dem Trendkanal führte. Nach anfänglichen Kursschwächen beflügelten die GEA-Aktie zusätzlich die Veröffentlichung der Quartalszahlen und die Prognoseerhöhung am 04. November.

Mit dem Anstieg über 38,08 EUR wurde das nächste große Kaufsignal generiert und könnte jetzt bei einem Ausbruch über 40,29 EUR, dem Hoch vom März und der Hürde bei 41,00 EUR in eine neue Runde gehen.

Die Folge wäre eine Kaufwelle bis 44,00 EUR und auf Sicht der kommenden Monate bis 46,36 EUR.

Sollten die Bullen die Ausbruchschance nicht direkt nutzen, könnte es unterhalb von 39,20 EUR zu einer Korrektur bis 38,08 EUR kommen, ehe der nächste Ausbruchsversuch starten kann. Grundsätzlich müsste man erst bei einem Unterschreiten dieser Marke mit einer Verkaufswelle an die Oberseite des Abwärtstrendkanals und damit einer ausgedehnteren Korrektur rechnen.

GEA Group Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)