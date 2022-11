EQS-News: EQUITS GmbH: Original-Research (25.11.2022) Viscom AG - Empfehlung: Kaufen

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Research Update

EQUI.TS GmbH (25.11.2022) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG – Produktportfolio sorgt für Resilienz –hohes Kundeninteresse macht auch FY 23 Wachstum möglich



Der am 10.11.22 vorgelegte 9M/22-Zwischenbericht zeigte einen positiven –Geschäftsgang und trifft unsere Erwartung. Nicht der befürchtete Trendabbruch, sondern – im Gegenteil – durchaus eine Verbesserung des 9M/22-Geschäftsverlaufs prägt das Bild beim Spezialmaschinenbauer aus Hannover. Die Kundennachfrage scheint ungebrochen, zumal in wichtigen Abnehmergruppen (Automobile) das Investitionsklima intakt ist. Wie in den beiden vorherigen Quartalen war auch das Q3/22 von anhaltend hohem Ordereingang (+18,1 % YoY) gekennzeichnet und profitierte von hoher Nachfrage in allen Regionen. Die Profitabilität litt weiterhin unter den bekannten operativen Hemmnissen, das 9M/22-EBIT egalisierte den 9M/21-Wert von € 1,9 Mio. (Marge: 2,8 %; 9M/21: 3,4 %). Der 9M/22-Umsatz stieg um 22,1 % YoY auf ca. € 67 Mio., etwas langsamer wuchs der 9M/22-Ordereingang (19,6 % YoY). Die 9M-Book-to-Bill-Ratio lässt anhaltendes Wachstum erwarten, denn die Kennzahl erreichte bei einem abgebremsten Q3-Umsatzanstieg (+6,6 % YoY) 121,0 % (9M/21: 123,5 %). Damit wurde der Orderbestand weiter ausgebaut und erreichte mit € 42,99 Mio. (+35,0 % YoY) einen Rekordwert. Es sind die Makroindikatoren, die gleichzeitig noch zu einer gewissen Vorsicht mahnen, wenngleich sich die Rezessionsbefürchtungen jüngst zu relativieren scheinen. Höhere Relevanz bekommen dagegen lokale Konjunkturrisiken (Fokus auf die EU, Lockdowns in China) und Inflationswirkungen. Dem gegenüber steht offensichtlich ein ausgesprochen attraktives Produktportfolio, das für eine gewisse Krisenresilienz steht. Die Produktionshemmnisse könnten u.E. im Frühjahr 2023 weitgehend behoben sein. Wir erwarten für FY 23 - auf Jahresbasis - Wachstum. Die EQUI.TS-Schätzungen werden angehoben. Bilanziell gesund verfolgt Viscom eine Wachstumsstrategie. Viscom wird flexibler, skalierungsfähiger. Nach den „ C ustomer C are T eams“ – „CCT“ war die Exacom GmbH gegründet, in der Innovation und Support für das kräftig wachsende Geschäft rund um die Batterieinspektion im Automotive- als auch im Non-Automotive-Segment vorangebracht werden sollen.

Somit sieht sich das Management auf gutem Wege, die am 20.10.22 angehobene 22er Guidance zu erfüllen. Dem ausgesprochen attraktiven Produktportfolio – gemessen am rekordhohen Ordereingang – stehen diverse Produktions- und Planungsherausforderungen gegenüber, die die Visibilität noch eine Weile begrenzen. Was auch für die Makroindikatoren gilt. Der hohe Arbeitsvorrat und das auch auf der Leite-Messe electronica 2022 in München gezeigte anhaltend hohe Kundeninteresse lässt für FY 3 Wachstum erwarten.



Vor diesem Hintergrund gesehen, ist die Bewertung günstig, die Anlageempfehlung wird lautet unverändert Kaufen





