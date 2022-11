LUFTHANSA - Wann hebt der Kranich wieder ab?

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 7,540 € (XETRA)

Die Aktie der Lufthansa musste nach dem Allzeithoch aus dem Januar 2018 bei splitbereinigten 22,308 EUR eine Abwärtsbewegung hinnehmen und fiel bis April 2020 auf ein Tief bei 5,01 EUR.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Diese spielt sich zwischen 5,01 EUR und 8,98 EUR ab.

Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung zog die Aktie zuletzt deutlich an. Es kam sogar zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Trendbruch sieht zwar auf den ersten Blick schön aus, hat aber noch keine wirkliche Bedeutung, solange die Aktie noch in der großen Seitwärtsbewegung notiert. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung hat sich zuletzt noch eine wichtige Widerstandszone zwischen 7,66 und 7,90 EUR herausgebildet. Die Aktie notiert inzwischen nahe an dieser Zone.

Geduld bleibt oberste Tugend

Das mittel-langfristige Chartbild der Lufthansa-Aktie bleibt auch nach der Rally der letzten Wochen neutral. Dies würde sich erst mit einem Ausbruch aus der großen Seitwärtsbewegung ändern. Im Falle eines Ausbruchs nach oben, ergäbe sich Potenzial in Richtung 16,00 EUR, im Falle eines Ausbruchs nach Potenzial in Richtung 2,80 EUR.

Im kurzfristigen Bereich könnte die Rally der letzten Woche im Widerstandsbereich um 7,66-7,90 EUR stoppen. Dann wäre ein Rücksetzer gen 6,88-6,75 EUR möglich. Von dort aus könnte es zu einer Rally gen 8,98 EUR kommen.

Fazit: Kurzfristig ist das Chartbild eher bullisch, wobei man hier auch nicht hinterherspringen sollte, sondern einen Rücksetzer abwarten sollte. Mittel- langfristig dominiert weiterhin die große Seitwärtsbewegung.

