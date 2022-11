MODERNA - Wichtige Widerstandszone erreicht

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 176,810 $ (Nasdaq)

Wie BioNTech, mit denen ich mich gestern in meiner in stock3 plus Analyse „BIONTECH - Einst ein Liebling der Anleger und jetzt?“ ausführlich beschäftigt habe, bildete die Moderna-Aktie im August 2021 nach einer langen und steilen Rally ein Allzeithoch aus. Dieses liegt bei 497,17 USD.

Seit diesem Hoch befindet die Aktie in einer Korrektur. Und genau wie BioNTech setzte der Wert auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch zurück. Dieses Retracement liegt bei 118,13 USD.

Seit der ersten Annäherung an dieses Retracement läuft die Aktie volatil seitwärts. Die obere Begrenzung wird durch die Widerstandszone zwischen 189,26 USD und 178,50 USD gebildet. Ein kleiner Ausflug auf 197,44 USD im August 2022 ändert daran nichts. Aktuell notiert die Aktie wieder an der Widerstandszone. Hier zeigt sich eine kleine Differenz zu BioNTech. Denn diese Aktie hat noch etwas Platz bis zu einer entsprechenden Widerstandszone.

Ausbruch möglich?

Die Moderna-Aktie hat das Potenzial über den Widerstandsbereich zwischen 178,50 USD und 189,26 USD auszubrechen. Aber das Potenzial dazu haben und tatsächlich auszubrechen, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Gelingt der Ausbruch, wäre Platz für eine Rally gen 337,19 USD oder sogar an das Allzeithoch.

Sollte der Wert aber doch noch stabil unter 118,13 USD abfallen, dann könnte es zu einer größeren Verkaufswelle in Richtung 67,69 USD oder sogar an das log. 61,8 % Retracement bei 48,60 USD kommen.

Fundamental steht die Moderna-Aktie vor einem ähnlichen Problem wie BioNTech. Aktuell ist man eine Firma mit einem Produkt (Covid-Impfstoff), mit dem man aktuell sehr hohe Gewinne einfährt. Diese Gewinne werden aber voraussichtlich massiv sinken. Bis weitere Produkte marktreif werden, wird es noch eine Weile dauern. Dies führt dazu, dass der Gewinn zunächst massiv einbrechen wird.

Fazit: Aktuell ist die Aktie noch kein Kauf. Dies kann sich aber im Falle eines Ausbruchs schnell ändern.

Moderna Inc.

