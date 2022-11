Trading-Chance JD.com: Hier wäre noch Luft nach unten

Werbung

Die Inflation drückt weiter, die Verbraucher bleiben weltweit auf der Hut. Und in China werden die Lockdown-Maßnahmen immer umfassender. Kein allzu gutes Umfeld für den chinesischen Online-Händler JD.com. Eine Trading-Chance Short.

Vor einer Woche legte der chinesische Online-Händler JD.com, ein Konkurrent von Alibaba und Amazon, der sich aber vor allem im höherpreisigen Konsumsektor bewegt, seine Ergebnisse zum dritten Quartal vor. Die waren durchaus erfreulich. Aber die Aktie vermochte die positive Reaktion auf das Zahlenwerk nicht zu halten, denn was für die Anleger zählt, ist weniger das was war, sondern das, was kommt.

Die Anleger sehen düstere Zeiten voraus

Der Gewinn pro Aktie, hier in US-Dollar umgerechnet, da die Aktie vor allem als ADR in den USA rege gehandelt wird, lag mit 0,88 US-Dollar pro Aktie im dritten Quartal deutlich über der Prognose von 0,62 US-Dollar und fast doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 11 Prozent, eine deutlich gesteigerte operative Marge bewirkte, dass der Gewinn überproportional stieg. Nachdem Konkurrent Alibaba am Vortag ebenfalls starke Zahlen ablieferte, hätte die Aktie eigentlich einen Riesensatz nach oben machen müssen. Was sie, wie der Chart zeigt, aber nicht tat:

Quelle: marketmaker pp4

Die JD.com-Aktie zog zwar im Vorfeld der Ergebnisse seit Ende Oktober rasant an, nachdem zuvor ein neues Jahrestief markiert wurde. Aber damit hatte man wohl gute Zahlen bereits eingepreist. Die Bilanz von Alibaba generierte bei der JD-Aktie eine weiße Kerze, die eigenen Zahlen führten dann aber schon am Folgetag genau auf Höhe der 200-Tage-Linie und damit noch unterhalb der übergeordneten Abwärtstrendlinie zu Gewinnmitnahmen, die sich im Verlauf dieser Woche fortsetzten.

Ein entscheidender Aspekt, der den Tradern schwer im Magen liegt, ist die wider mancher Gerüchte nicht reduzierte, sondern im Gegenteil immer rigider umgesetzte Lockdown-Politik in China, die den Konsum massiv unter Druck setzt, auch den Online-Handel. Nicht zuletzt, weil die Verbraucher dort zwar zumindest offiziell nicht unter Inflationsdruck leiden, aber um ihre Jobs und Ersparnisse bangen, während andere Länder, in denen JD.com operiert, wiederum unter der Inflation leiden. Keine guten Perspektiven für die kommenden Quartale. Die Abgaben so bald nach den guten Ergebnissen des Sommerquartals zeigen: Die Trader bleiben für JD.com bärisch … und aus rein charttechnischer Sicht liegen sie damit richtig.

Ein spekulativer Trade auf eine anstehende Konsumzurückhaltung

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 76,275 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,14. Den Stop Loss würden wir bei 62,50 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,04 einem Kurs von ca. 1,32 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf JD.com lautet UK89NV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 57,32 US-Dollar, 62,00 US-Dollar, 67,87 US-Dollar

Unterstützungen: 46,83 US-Dollar, 41,56 US-Dollar, 33,17 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf JD.com

Basiswert JD.com WKN UK89NV ISIN DE000UK89NV4 Basispreis 76,275 US-Dollar K.O.-Schwelle 76,275 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,14 Stop Loss Zertifikat 1,32 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

