ALPHABET - Noch sind die Käufer am Zug

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 97,600 $ (Nasdaq)

Intraday war die Aktie von Alphabet am 03. November kurz unter das Unterstützungsniveau des ehemaligen Rekordhochs bei 86,65 USD aus dem Jahr 2020 und in ein Aufwärtsgap aus dem November 2021 gefallen, ehe eine steile Erholung den Startschuss für die bislang andauernde Aufwärtsbewegung lieferte.

Dieser bullische Konter erreichte zuletzt das Widerstandslevel bei 100,53 USD und stoppte dort. Nach einer Korrektur bis 94,41 USD kamen die Käufer allerdings schon in den Wert zurück und trieben ihn in der letzten Woche ein weiteres Mal über die kurzfristige Abwärtstrendlinie an.

Entscheidend wird das Verhalten bei 100,53 USD

Bleibt die Aktie von Alphabet über der Trendlinie, dürfte der Anstieg seit Mittwoch wiederum bis 100,53 USD führen. Dort könnte ein Doppeltop eine weitere Erholung unterbinden und diese erst nach einer weiteren Korrektur bis ca. 95,00 USD fortgesetzt werden. Oberhalb von 100,53 USD wäre später der Schluss des Gaps vom 26. Oktober und damit eine Kaufwelle bis 103,00 und 105,10 USD wahrscheinlich. Theoretisch wäre bei einem Ausbruch über 106,51 USD sogar eine Rally bis 112,00 USD zu erwarten.

Allerdings muss für eine Fortsetzung der Erholung nicht nur die 100,53-USD-Marke übersprungen werden. Gleichzeitig sollte auf der Unterseite verhindert werden, dass der Kurs deutlich unter 94,00 USD einbricht. Denn in diesem Fall wäre bis 90,40 USD kein signifikantes Unterstützungsniveau mehr auszumachen und damit ein steiler Abverkauf weiterhin möglich. Da bei rund 89,00 USD aber auch ein übergeordnetes Abwärtsziel der Baisse erreicht wäre, könnte dort der nächste stabile Aufwärtstrend einsetzen und Verkaufswellen bis 83,45 und 76,60 USD verhindern.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)