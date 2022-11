Nestlé erhöht Wachstumsprognose

Die 9-Monatszahlen von Nestlé waren hervorragend und machten den Anlegern Lust auf mehr. Rechnet man die Zukäufe und die Wechselkursschwankungen heraus, lag das Wachstum bei 8,5 Prozent. 88,2 Prozent waren Preiserhöhungen geschuldet, der Rest Mengensteigerungen im Absatz.

Das hat gezeigt, dass der Schweizer Lebensmittelriese eine Preissetzungsmacht besitzt, die von den Kunden akzeptiert wird. Es hat aber auch gezeigt, dass die Produkte von Nestlé krisensicher sind.

Nestlée zuversichtlich; Analysten auch

Dank dieser Zahlen hoben zahlreiche Analysten die Daumen: Die Schweizer Großbank UBS rechnete schon im Sommer mit einem Kursplus von 25 Prozent und gab als neues Kursziel 140 CHF aus. Barclays rechnete mit einer baldigen Erhöhung der Umsatzprognose – und die kam jetzt.

Für das laufende Geschäftsjahr hat Nestlé bisher mit einem Umsatzwachstum von 8 Prozent gerechnet; nun soll das Wachstum zwischen 8 und 8,5 Prozent liegen. Mittelfristig will Nestlé die Umsätze organisch, also ohne Zukäufe und Wechselkursschwankungen, dauerhaft im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern. Das EBITDAR – also der Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Restrukturierungskosten – soll dieses Jahr 17 Prozent betragen. Bis 2025 soll er zwischen 17,5 und 18,5 Prozent liegen.

(mit Material von dpa-AFX)