Nach drei schwachen Börsentagen hat sich der deutsche Leitindex Dax am Dienstag stabilisiert. Gut eine Stunde nach Handelsstart lag der Index mit etwa 0,1 Prozent im Plus bei 24.234 Punkten. Die Unsicherheiten im Zollstreit zwischen den USA und der Eurozone hatten den Dax in den vergangenen drei Handelstagen knapp 400 Punkte oder 1,6 Prozent gekostet. Am Donnerstag hatte der Dax bei 24.639 Zählern ein Rekordhoch erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg am Dienstag um 0,4 Prozent auf 31.284 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um circa 0,2 Prozent aufwärts.

DocMorris-Aktien steigen: CardLink-Zulassung verlängert

Die Verlängerung der Zulassung für CardLink in Deutschland bis Anfang 2027 ist am Dienstag bei den Anlegern von DocMorris gut angekommen. Damit bleibt die Einlösung von E-Rezepten über die DocMorris-App in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) weiterhin möglich.

Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen Aktien von DocMorris etwa eine Stunde nach Handelsbeginn um circa 3,5 Prozent. In ihrem Fahrwasser legten auch die Papiere des Konkurrenten Redcare Pharmacy um knapp vier Prozent zu.

Laut Analyst Martin Comtesse von der US-Bank Jefferies ist die Zahl eingelöster E-Rezepte in Deutschland seit Beginn vergangenen Jahres um knapp 37 Prozent gestiegen. Fast neun von zehn Arztpraxen stellten elektronische Rezepte aus, bei den Apotheken liege die Nutzungsquote mittlerweile bei 96 Prozent.

Analystenkommentar setzt Siltronic weiter unter Druck

Die Aktien von Siltronic sind am Dienstag nach einem skeptischen Kommentar der Citigroup weiter in Richtung der 100-Tage-Linie zurückgefallen. Die Papiere des Waferherstellers kosteten eine Stunde nach Handelsstart noch 41,68 Euro und damit knapp 3,3 Prozent weniger als tags zuvor, nachdem sie am Freitag noch an der Schwelle von 45 Euro gekratzt hatten.

Citi-Analyst Daniel Schafei hatte sein Kursziel von 57 auf 44 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Schafei befürchtet, dass die Jahresziele gesenkt werden müssen. Er verlieh seiner kurzfristigen Skepsis für die Kursentwicklung Nachdruck, indem er den Aktien den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufdrückte. Die Abstufung begründete Schafei mit anhaltend hohen Wafer-Lagerbeständen bei schwachen Endmärkten sowie zunehmenden Preisrisiken.

Siltronic-Aktien liegen 2025 mit fast zehn Prozent im Minus, während der SDax am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch erreicht hatte. Der US-Halbleiterindex SOXX rangiert knapp unter Jahreshoch - ebenfalls wieder klar im Plus nach einem Einbruch im April.

(mit Material von dpa-AFX)