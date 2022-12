Baidu: Hier ist etwas im Busch

Baidu markierte bei 354,82 US-Dollar im Februar 2021 noch ein vorläufiges Rekordhoch, anschließend ging es dynamisch in den Bereich von 160,00 US-Dollar abwärts, der anhaltende Abwärtstrend drückte die Notierungen jüngst auf 73,58 US-Dollar abwärts. Erst Ende Oktober schlugen Schnäppchenjäger zu und holten die Aktie zunächst an den EMA 50 zurück. Nach einer kurzzeitigen Konsolidierung in den letzten Tagen unterhalb dieser Hürde kam es in dieser Woche zu einem Ausbruch darüber und Anstieg auf 109,01 US-Dollar. Damit wäre schon einmal eine wichtige Hürde bei 102,00 US-Dollar gemeistert. Die wahren Herausforderungen für Käufer stehen aber noch bevor.

Bärenmarktrallye intakt

Größere Chancen auf einen nachhaltigen Trendwechsel gehen aus der V-förmigen Erholungsbewegung seit Ende Oktober noch nicht hervor, allerdings könnte noch ein Anstieg an 115,00 US-Dollar und somit die einstige Unterstützung der letzten Jahre heranreichen. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei 125,68 US-Dollar sollten wieder rückläufige Notierungen bei Baidu einkalkuliert werden. Größere Signale können erst oberhalb von 150,00 US-Dollar für das Papier abgeleitet werden. Ein Rutsch unter 91,30 US-Dollar wurde dagegen Abschlagsrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 73,58 US-Dollar wecken.