DAX ohne Impulse, Inflation als Thema, Uniper sehr volatil, sowie Brenntag

Der DAX schafft es heute nicht, stärker in eine Richtung zu tendieren und verbleibt in den Rahmendaten dieser Handelswoche. Dabei ist die Volatilität bei knapp über 100 Punkten nur etwas höher als am gestrigen Tag.

Nachdem wir die Hochpunkte von gestern übertroffen hatten, fiel der Markt wieder zurück und pendelt damit weiter um die 14.400er-Marke. Darüber sprechen wir mit unserem Händler Niko und würdigen auch die Inflationsdaten aus Deutschland, die gestern positiv überraschten.

Aus dem Aktienbereich gilt es, das Kursgeschehen von Brenntag zu erörtern. Die Aktien sind seit Montag jeden Tag im Minus und haben damit den Gewinn der Vorwoche, wo die Aktie einer der Wochengewinner war, wieder aufgebraucht. Eine potenzielle Übernahme des direkten Konkurrenten könnte teuer werden. Erinnerungen an Bayer und Monsanto werden bei Aktionären geweckt. Dennoch sind Analysten positiv gestimmt.

Zweiter Wert, der sehr starke Volatilität zeigt, ist die Uniper. Was steckt hinter dem Kursrutsch der letzten Tage und vor allem hinter der Vervielfachung davor?

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.