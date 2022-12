PACCAR - Nach neuem Allzeithoch kaufen oder verkaufen?

Paccar Inc. - WKN: 861114 - ISIN: US6937181088 - Kurs: 104,260 $ (Nasdaq)

Die Paccar-Aktie stürmte in den letzten Wochen nach oben. Ende September notierte sie im Tief noch bei 81,96 USD. In der letzten Woche erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch bei 107,18 USD. Seitdem kommt es zu Gewinnmitnahmen. Aktuell behauptet sich der Wert über dem alten Allzeithoch bei 103,19 USD.

In vielen Fällen sind Ausbrüche auf neues Allzeithoch starke Kaufsignale. In diesem Fall ist das aber anders zu bewerten. Denn seit dem Ausbruch über 2007er Hoch im März 2014 werden in der Paccar-Aktie Ausbrüche auf neues Allzeithoch zügig abverkauft.

Verkaufswelle droht

Sollte sich die Aktie in diesem Fall auch wieder so verhalten wie bei allen Ausbrüchen auf neue Allzeithochs in den letzten acht Jahren, dann wäre hier mit einem Rücksetzer in Richtung 92,60-92,40 USD und damit auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2021 zu rechnen. Erin Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 103,19 USD wäre ein deutlicher Hinweis auf diese Bewegung.

Sollte die Aktie aber über 107,18 USD ausbrechen, bestünde die Chance auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung 116,10 USD möglich.

Fazit: Die Rally der letzten Wochen war stark. Aber jetzt scheint die Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen.

